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24 марта 2017, 14:08 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сумманен дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбление

Дисциплинарный комитет финской лиги вынес решение о длительной дисквалификации помощнику главного тренера «Эспоо» Раймо Сумманену по итогам пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф с «Гермесом» (3:2, счёт в серии — 3−2) во втором дивизионе чемпионата Финляндии Mestis.

Об этом сообщает Yle.

Сумманен назвал тренера соперника Антти Кархулу педофилом. Было принято решение дисквалифицировать 55-летнего специалиста на пять матчей. У Сумманена уже есть история подобных происшествий — в 2013 году, тренируя ХИФК, он получал 5-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 10 тысяч евро за нецензурные оскорбления, поэтому он получил еще три игры и в общей сложности пропустит восемь матчей.

Кроме того, «Эспоо» оштрафован на 4000 евро.
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