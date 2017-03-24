Сумманен дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбление

Об этом сообщает Yle.



Сумманен назвал тренера соперника Антти Кархулу педофилом. Было принято решение дисквалифицировать 55-летнего специалиста на пять матчей. У Сумманена уже есть история подобных происшествий — в 2013 году, тренируя ХИФК, он получал 5-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 10 тысяч евро за нецензурные оскорбления, поэтому он получил еще три игры и в общей сложности пропустит восемь матчей.



Кроме того, «Эспоо» оштрафован на 4000 евро.