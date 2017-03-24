Сумманен дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбление
Дисциплинарный комитет финской лиги вынес решение о длительной дисквалификации помощнику главного тренера «Эспоо» Раймо Сумманену по итогам пятого матча четвертьфинальной серии
плей-офф с «Гермесом» (3:2, счёт в серии — 3−2) во втором дивизионе чемпионата Финляндии Mestis.
Об этом сообщает Yle.
Сумманен назвал тренера соперника Антти Кархулу педофилом. Было принято решение дисквалифицировать 55-летнего специалиста на пять матчей. У Сумманена уже есть история подобных происшествий — в 2013 году, тренируя ХИФК, он получал 5-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 10 тысяч евро за нецензурные оскорбления, поэтому он получил еще три игры и в общей сложности пропустит восемь матчей.
Кроме того, «Эспоо» оштрафован на 4000 евро.
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