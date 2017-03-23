Лельчицкий «Альянс» победил в «Золотой шайбе» в старшей возрастной группе дивизиона Б
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лельчицкий «Альянс» победил в республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в старшей возрастной группе дивизиона Б, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.
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Матчи решающей стадии прошли в Ледовом дворце в Пружанах. В финальной игре юные хоккеисты из Гомельской области, уступая по ходу встречи команде «Кадино» из Могилевского района, сумели сравнять счет — 3:3, а в серии послематчевых буллитов забросили решающую шайбу.
Дятловская «Юность» из Гродненской области в овертайме обыграла «Уникума» из Борисовского района (4:3) и стала бронзовым призером. Лучшими игроками турнира признаны: вратарь — Егор Черник («Звездная», Пружанский район), защитник — Александр Шишня («Юность»), нападающий — Никита Хаданенок («Кадино»), лучший бомбардир — Сергей Казаченко («Альянс»).
Символическая пятерка турнира: Денис Кашко («Юность»), Данат Берковский («Уникум»), Валерий Косинский («Альянс»), Вадим Быстров («Кадино»), Владислав Просвещенников («Луч», Городок, Витебская область).
Как сообщалось, ранее победу в дивизионе Б в младшей возрастной группы, одержали «Орлята» из агрогородка Орля Щучинского района Гродненской области.
В «Золотой шайбе» в дивизионе Б участвуют команды районов и городов, где нет крытых катков с искусственным льдом. Такой вариант позволяет повысить уровень соперничества между командами и в то же время дает возможность командам из глубинки также побороться за почетный трофей.
Республиканские соревнования «Золотая шайба» были возрождены благодаря инициативе главы государства Александра Лукашенко. С 1997 года турнир проводится на призы Президента Беларуси.
Организаторами соревнований «Золотая шайба» являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, БРСМ, Федерация хоккея Беларуси,
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