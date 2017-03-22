Хоккеисту «Нюрнберга» Эхлицу порвали ухо в матче чемпионата Германии с «Аугсбургером»
Хоккеисту «Нюрнберга» Язину Эхлицу порвали ухо в матче
плей-офф чемпионата Германии с «Аугсбургером», сообщает Bild.
Во вторник «Нюрнберг» в седьмом матче серии ¼ финала
«Мое ухо было полностью разорвано. Чтобы зашить его, врачам потребовалось около получаса. У меня было небольшое головокружение. Однако по плану я должен был поехать в больницу, после чего вернуться на лед. Но (когда я вернулся) парни уже вели (в счете), поэтому я отправился принять душ. А последние две минуты игры я уже снова наблюдал за происходящим на льду», — сказал Эхлиц.
Медицинский штаб «Нюрнберга» сообщил, что подозрения, что хоккеист получил сотрясение мозга, не подтвердились. Поэтому Эхлиц сможет сыграть уже в следующем матче, только если не воспалится зашитое ухо.
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