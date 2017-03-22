Хоккеисту «Нюрнберга» Эхлицу порвали ухо в матче чемпионата Германии с «Аугсбургером»

Во вторник «Нюрнберг» в седьмом матче серии ¼ финала плей-офф чемпионата Германии победил «Аугсбургер» со счетом 5:3 и вышел в полуфинал турнира. В одном из эпизодов игры шайба попала в голову Эхлица после броска его партнера по команде Патрика Раймера. В результате у 24-летнего хоккеиста было сильно порвано ухо, он был доставлен в больницу, где врачи зашили ухо.

«Мое ухо было полностью разорвано. Чтобы зашить его, врачам потребовалось около получаса. У меня было небольшое головокружение. Однако по плану я должен был поехать в больницу, после чего вернуться на лед. Но (когда я вернулся) парни уже вели (в счете), поэтому я отправился принять душ. А последние две минуты игры я уже снова наблюдал за происходящим на льду», — сказал Эхлиц.

Медицинский штаб «Нюрнберга» сообщил, что подозрения, что хоккеист получил сотрясение мозга, не подтвердились. Поэтому Эхлиц сможет сыграть уже в следующем матче, только если не воспалится зашитое ухо.