«Донбасс» обыграл «Кривбасс» и стал вторым финалистом плей-офф УХЛ

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Таким образом, «Донбасс» дома, при родных болельщиках, гарантировал себе четвертую победу и путевку в финал плей-офф, где встретится с победителем регулярного чемпионата — «Кременчуком». Для «Кривбасса» же дебютный сезон в УХЛ завершен.

Коллективы начали поединок осторожно, ведь цена ошибки, особенно для гостей, была буквально на вес золота. Несмотря на подобный характер игры, гола зрители таки дождались. Под конец периода Никита Буценко вывел хозяев вперед.

Вторые 20 минут также прошли в неспешном темпе, но с тем лишь исключением, что в начале периода «Донбассу» удалось удвоить свое преимущество — отличился Роман Благой.

Особых вариантов у Александра Куликова не оставалось, нужно было выигрывать любой ценой, поэтому заключительный период порадовал и открытой игрой, и заброшенными шайбами. «Кривбасс» отличился дважды — постарались Евгений Секирко и Сергей Афанасьев, но это никак не помогло криворожанам, ведь «Донбасс» забил еще трижды усилиями Евгения Никифорова и Виктора Захарова (дубль).

Старт финальной серии «Донбасс» — «Кременчук» намечен на 26 марта матчем в Кременчуге.