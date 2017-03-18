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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29125794/
18 марта 2017, 21:59 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

ХК «Юность» сыграет в финале плей-офф сезона-2017 Кубка Президента с «Неманом»

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» выиграли на своей площадке в пятом матче полуфинальной серии у «Шахтера» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) и вышли в финал плей-офф экстралиги в борьбе за Кубок Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нападающий минчан Павел Развадовский открыл счет в матче в самом конце первого периода — 1:0. Один из лидеров нападения столичной дружины Андрей Михнов увеличил преимущество «Юности» на 27-й минуте — 2:0. На 35-й минуте Константин Захаров забросил третью шайбу хозяев при игре в большинстве — 3:0. Горняки смогли ответить только точным броском Тони Видгрена — 3:1.

Подопечные Михаила Захарова одержали четвертую победу и победили в серии — 4:1. «Юность» вышла в финал плей-офф экстралиги и сразиться за почетный трофей с гродненским «Неманом», который в другом полуфинальном противостоянии был сильнее хоккеистов «Гомеля».

Первые два матча финальной серии «Юность» — «Неман» состоятся 25 и 26 марта в «Чижовка-Арене».

«Юность» является действующим обладателем Кубка Президента.

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Хоккеисты «Немана» 4-й раз подряд победили «Гомель» и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги

Хоккеисты «Немана» 4-й раз подряд победили «Гомель» и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» в четвертом матче полуфинальной серии победили «Гомель» со счетом 1:0 в овертайме и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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