ХК «Юность» сыграет в финале плей-офф сезона-2017 Кубка Президента с «Неманом»

Нападающий минчан Павел Развадовский открыл счет в матче в самом конце первого периода — 1:0. Один из лидеров нападения столичной дружины Андрей Михнов увеличил преимущество «Юности» на 27-й минуте — 2:0. На 35-й минуте Константин Захаров забросил третью шайбу хозяев при игре в большинстве — 3:0. Горняки смогли ответить только точным броском Тони Видгрена — 3:1.

Подопечные Михаила Захарова одержали четвертую победу и победили в серии — 4:1. «Юность» вышла в финал плей-офф экстралиги и сразиться за почетный трофей с гродненским «Неманом», который в другом полуфинальном противостоянии был сильнее хоккеистов «Гомеля».

Первые два матча финальной серии «Юность» — «Неман» состоятся 25 и 26 марта в «Чижовка-Арене».

«Юность» является действующим обладателем Кубка Президента.