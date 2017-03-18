ХК «Юность» сыграет в финале плей-офф сезона-2017 Кубка Президента с «Неманом»
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» выиграли на своей площадке в пятом матче полуфинальной серии у «Шахтера» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) и вышли в финал
плей-офф экстралиги в борьбе за Кубок Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нападающий минчан Павел Развадовский открыл счет в матче в самом конце первого периода — 1:0. Один из лидеров нападения столичной дружины Андрей Михнов увеличил преимущество «Юности» на 27-й минуте — 2:0. На 35-й минуте Константин Захаров забросил третью шайбу хозяев при игре в большинстве — 3:0. Горняки смогли ответить только точным броском Тони Видгрена — 3:1.
Подопечные Михаила Захарова одержали четвертую победу и победили в серии — 4:1. «Юность» вышла в финал
Первые два матча финальной серии «Юность» — «Неман» состоятся 25 и 26 марта в «Чижовка-Арене».
«Юность» является действующим обладателем Кубка Президента.
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