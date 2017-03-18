Хоккеисты «Немана» 4-й раз подряд победили «Гомель» и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» в четвертом матче полуфинальной серии победили «Гомель» со счетом 1:0 в овертайме и стали первыми финалистами
плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Основное время прошедшей встречи в Гомеле завершилось вничью — 0:0. Хороший шанс открыть счет гродненцы упустили на 34-й минуте. Защитник хозяев площадки Дмитрий Заламай остановил не по правилам проход соперника, за что был назначен буллит, который не реализовал Артем Кислый. В конце второго периода до конца матча за драку были удалены нападающие Эдийс Брахманис («Гомель») и Александр Малявко («Неман»). Этот факт также повлиял на действия в атаке ледовых дружин.
В дополнительное время на 62-й минуте гродненцам удался розыгрыш комбинации, которую завершил точным броском под перекладину Павел Боярчук — 1:0. Форвард «Немана» в окружении двух соперников на пятачке у ворот хозяев смог переиграть голкипера «Гомеля».
Итог серии — 4:0 в пользу «Немана». За последние 7 лет гродненцы четырежды играли в финалах
Соперники подопечных Сергея Пушкова по финалу-2017 определятся в противостоянии «Юности» и «Шахтера». Счет в серии до четырех побед сейчас 3:1 в пользу минчан. Пятый матч серии состоится сегодня в «Чижовке-Арене» и начнется в 17.45. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию игры.
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