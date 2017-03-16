ХК «Шахтер» обыграл «Юность» и сократил отставание в серии плей-офф в экстралиге

Проиграв предыдущие три встречи ½ финала, горняки оказались в шаге от завершения борьбы за Кубок Президента. Четвертый матч также начался для «Шахтера» неудачно. Нападающий «Юности» Виктор Туркин забросил первую шайбу на 14-й минуте первого периода. Еще до перерыва усилиями Виктора Андрущенко, который отличился в большинстве, «Шахтер» сравнял счет — 1:1. Во втором периоде голы Игоря Карабанова и Тони Видгрена позволили горнякам увеличить преимущество — 3:1. Лидер нападения «Юности» Андрей Михнов точным броском на 39-й минуте сократил отставание (2:3), но добиться ничьей минчане не смогли.

После матча главный тренер «Юности» Михаил Захаров отметил, что игрой доволен, ничего страшного в поражении нет и на домашней площадке в «Чижовка-Арене» его подопечные постараются одержать четвертую победу.

Счет в серии «Юность» — «Шахтер» стал 3:1. Пятый матч серии состоится 18 марта на площадке минчан и начнется в 17.45. Сегодня (начало в 19.00) и 17 марта (19.45) пройдут игры в другом полуфинальном противостоянии — «Гомель» — «Неман». Гродненцы после двух домашних встреч ведут в серии 2:0.