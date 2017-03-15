В Челябинске прошло совещание, посвящённое матчам Еврочелленджа

Матчи сборной России в рамках турнира «Еврочеллендж» пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля. Соперником российской команды будет сборная Франции. Сборная России впервые в истории сыграет в Челябинске матчи международного уровня. Билеты на апрельские матчи России и Франции стоимостью от 100 до 2000 рублей поступят в продажу 24 марта.



«Большое спасибо за то доверие, которое выразила нам федерация хоккея России, поручив проведение этих игр. Насколько известно, за право проведения боролись такие также Казань и Ярославль. Для нас это большая честь, и этот турнир станет хорошим подарком всем любителям хоккея в нашем регионе», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.



«Пока рассматриваются различные варианты составов игроков сборной на эти матчи, окончательный состав будет известен позже. Но в любом случае, игроки с Южного Урала у нас всегда на виду. Думаю, они порадуют болельщиков своими выступлениями», — подчеркнул заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев.



В следующем году Челябинская область примет чемпионат мира среди юниоров. Игры среди десяти ведущих мировых сборных, составленных из хоккеистов до 18 лет, пройдут в Челябинске на Арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и в Магнитогорске на Арене «Металлург». Как сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер, финал юниорского первенства примет Магнитогорск.



«У нас богатые хоккейные традиции, есть опыт проведения крупных международных соревнований. Поэтому не вызывает сомнений, что мы проведём чемпионат мира на должном организационном уровне», — сказал Леонид Одер.