Хоккеисты «Юности» одержали третью победу в полуфинальной серии над «Шахтером» в плей-офф
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали третью победу в полуфинальной серии над «Шахтером» в овертайме со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Третий матч в полуфинальной серии состоялся в Солигорске. Ранее минчане на своей площадке одержали две победы также в овертайме (3:2, 1:0). Горняки в родных стенах постарались сократить отставание в серии и с первых же минут активно действовали в нападении. В итоге «Шахтер» на 16-й минуте усилиями Виктора Андрущенко забросил первым — 1:0. Во втором периоде один из ведущих форвардов минчан Александр Когалев воспользовался передачей
Основное время встречи в Солигорске завершилось вничью — 2:2. В овертайме один из опытных игроков «Шахтера» Андрей Михалев не смог удержаться на коньках при выбросе шайбы из своей зоны, перехват сделал защитник столичной дружины Клемен Претнар, который точным броском под перекладину установил окончательный счет — 3:2 в пользу «Юности». Минчане ведут в серии до четырех побед — 3:0.
Противостояние «Шахтера» и «Юности» в полуфинале
В другом противостоянии в полуфинале
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