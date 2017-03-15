Хоккеисты «Юности» одержали третью победу в полуфинальной серии над «Шахтером» в плей-офф

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Третий матч в полуфинальной серии состоялся в Солигорске. Ранее минчане на своей площадке одержали две победы также в овертайме (3:2, 1:0). Горняки в родных стенах постарались сократить отставание в серии и с первых же минут активно действовали в нападении. В итоге «Шахтер» на 16-й минуте усилиями Виктора Андрущенко забросил первым — 1:0. Во втором периоде один из ведущих форвардов минчан Александр Когалев воспользовался передачей из-за ворот Алексея Ефименко и сравнял счет — 1:1. Солигорчане ответили заброшенной шайбой при игре в большинстве — 2:1. Дуэт Ефименко-Коглаев сработал у «Юности» и при втором взятии ворот соперника в самом начале третьего периода.

Основное время встречи в Солигорске завершилось вничью — 2:2. В овертайме один из опытных игроков «Шахтера» Андрей Михалев не смог удержаться на коньках при выбросе шайбы из своей зоны, перехват сделал защитник столичной дружины Клемен Претнар, который точным броском под перекладину установил окончательный счет — 3:2 в пользу «Юности». Минчане ведут в серии до четырех побед — 3:0.

Противостояние «Шахтера» и «Юности» в полуфинале плей-офф экстралиги продолжится сегодня вновь на площадке горняков. Начало встречи в 19.45. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.