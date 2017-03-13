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13 марта 2017, 23:03 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Кременчук» выиграл третий матч серии плей-офф УХЛ

В Броварах на ледовой арене «Терминал» состоялся третий матч серии плей-офф ½ финала Украинской хоккейной лиги, в котором киевский «Джерералз» принимал «Кременчук» и проиграл со счетом 1:8, сообщает официальный сайт лиги.

Победитель регулярного чемпионата разгромил киевский Дженералз на поле соперника. Увеличить
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Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Кременчука».

Во многом первый период предопределил итоговый результат встречи — уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского. В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым, а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя и Артем Гниденко.

Второй период прошел поспокойнее, была заброшена всего одна шайба — вновь гол на свой счет записал Коваленя. В остальном же — гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».

В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи, Севастьяна Карпенко и экс-капитана «генералов» Алексея Мельникова.

Очередная, уже третья победа в серии, еще на шаг приблизила «Кременчук» к финалу плей-офф. «Дженералз» же, наоборот, в шаге от вылета. Если киевляне не сподобятся на камбэк в оставшихся матчах, то в этом сезоне гарантировано останутся без медалей.

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