«Кременчук» выиграл третий матч серии плей-офф УХЛ

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Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Кременчука».

Во многом первый период предопределил итоговый результат встречи — уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского. В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым, а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя и Артем Гниденко.

Второй период прошел поспокойнее, была заброшена всего одна шайба — вновь гол на свой счет записал Коваленя. В остальном же — гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».

В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи, Севастьяна Карпенко и экс-капитана «генералов» Алексея Мельникова.