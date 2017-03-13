«Кременчук» выиграл третий матч серии плей-офф УХЛ
В Броварах на ледовой арене «Терминал» состоялся третий матч серии
плей-офф ½ финала Украинской хоккейной лиги, в котором киевский «Джерералз» принимал «Кременчук» и проиграл со счетом 1:8, сообщает официальный сайт лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Кременчука».
Во многом первый период предопределил итоговый результат встречи — уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского. В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым, а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя и Артем Гниденко.
Второй период прошел поспокойнее, была заброшена всего одна шайба — вновь гол на свой счет записал Коваленя. В остальном же — гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».
В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи, Севастьяна Карпенко и
Очередная, уже третья победа в серии, еще на шаг приблизила «Кременчук» к финалу
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