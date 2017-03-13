ХК «Неман» победил «Гомель» в первой игре полуфинальной серии плей-офф экстралиги
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили «Гомель» со счетом 5:2 в первой домашней игре полуфинальной серии
плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Гродненская команда в середине первого периода в течение минуты провела две результативные атаки. Счет открыл Александр Малявко, а спустя 14 секунд Артем Кислый удвоил преимущество хозяев площадки — 2:0.
Ударными получились вторые двадцать минут встречи. В течение пяти минут «Неман» трижды поразил ворота гомельчан, в то время как гости ответили одним точным броском — 5:1. Еще до перерыва, на 38-й минуте, «Гомелю» удался розыгрыш большинства. Автором гола стал Андрей Колосов (5:2), однако развить свой успех подопечным Олега Хмыля не удалось. «Неман» повел в серии до четырех побед 1:0. Вторая встреча этих команд состоится сегодня в Гродно (начало в 19.30).
В другой полуфинальной серии «Юность», после двух домашних побед над «Шахтером», ведет в серии 2:0. Третий матч финалистов прошлого сезона
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