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13 марта 2017, 10:04 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

ХК «Неман» победил «Гомель» в первой игре полуфинальной серии плей-офф экстралиги

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили «Гомель» со счетом 5:2 в первой домашней игре полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>13 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Хоккеисты Немана победили Гомель со счетом 5:2 в первой домашней игре полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>экстралиги</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Гродненская команда в середине первого периода в течение минуты провела две результативные атаки. Счет открыл Александр Малявко, а спустя 14 секунд Артем Кислый удвоил преимущество хозяев площадки — 2:0.

Ударными получились вторые двадцать минут встречи. В течение пяти минут «Неман» трижды поразил ворота гомельчан, в то время как гости ответили одним точным броском — 5:1. Еще до перерыва, на 38-й минуте, «Гомелю» удался розыгрыш большинства. Автором гола стал Андрей Колосов (5:2), однако развить свой успех подопечным Олега Хмыля не удалось. «Неман» повел в серии до четырех побед 1:0. Вторая встреча этих команд состоится сегодня в Гродно (начало в 19.30).

В другой полуфинальной серии «Юность», после двух домашних побед над «Шахтером», ведет в серии 2:0. Третий матч финалистов прошлого сезона плей-офф пройдет 14 марта в Солигорске, начало поединка в 19.00.

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