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13 марта 2017, 8:57 | Хоккей: Европа | ТАСС

Матч чемпионата Норвегии по хоккею закончился в рекордном восьмом овертайме

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Для выявления победителя в матче плей-офф высшего дивизиона чемпионата Норвегии по хоккею между клубами «Сторхамар» (Хамар) и «Спарта» (Сарпсборг) потребовалось сыграть рекордные восемь овертаймов. Об этом сообщает портал Aftonbladet.

Встреча продолжалась 217 минут и 14 секунд. Увеличить
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Встреча, которая состоялась в Хамаре в воскресенье, завершилась со счетом 2:1. Победную шайбу на девятом часу игры забросил форвард хозяев Йоаким Йенсен. Игра завершилась в третьем часу ночи по местному времени. Матч продолжался 217 минут и 14 секунд.

Этот матч является рекордным по продолжительности в истории. Предыдущее достижение было установлено 24 марта 1936 года, когда в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройтом» и «Монреалем» было сыграно шесть овертаймов (176 минут и 30 секунд).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) самый продолжительный матч был сыгран 21 марта 2014 года. «Лев» и «Донбасс» провели тогда на льду 126 минут и 14 секунд.
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