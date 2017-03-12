Минские «Грифоны» защитили титул победителей «Золотой шайбы»

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В финальном поединке, который прошел сегодня на «Чижовка-Арене», команда Центрального района столицы была сильнее команды «Медведь» Московского района Минска, обыграв со счетом 6:2. Хет-триком в ворота соперника отметился Николай Лукашенко.

Третье место заняли юные хоккеисты «Гомеля», которые в матче за бронзовые награды турнира были сильнее «Миража» из Горок, со счетом 12:7.

Лучшими игроками финального турнира «Золотая шайба» признаны: вратарь — Никита Вольский («Грифоны), защитник — Антон Прокопенко («Мираж»), нападающий — Александр Примак («Гомель»), лучшим бомбардиром стал Александр Сахацкий («Атлант», Кобрин, Брестская обл.).

В символическую пятерку соревнований вошли: Марк Хамицевич («Шахтер», Солигорск, Минская обл.), Олег Петушок («Принеманские ястребы», Гродненская обл.), Николай Лукашенко («Грифоны»), Иван Горбачев («Спадчына», Витебская обл.), Никита Изотов («Атлант»).

В награждении победителей и призеров приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко, министр образования Игорь Карпенко.

Команда «Грифоны» второй год подряд занимает первое место в соревнованиях «Золотая шайба». В финальном турнире 2017 года чемпионы на предварительной стадии были сильнее в группе А «Принеманских ястребов» из Гродно (7:0), солигорского «Шахтера» (6:5) и команды «Мираж» из Горок Могилевской области (5:2).

В «Золотой шайбе» в дивизионе А участвуют команды районов и городов, где имеются крытые катки с искусственным льдом, а в дивизионе Б соревнуются коллективы, где подобных сооружений нет. Такой вариант позволяет повысить уровень соперничества между командами и в то же время дает возможность командам из глубинки также побороться за почетный трофей.

Финальный турнир «Золотой шайбы» среди команд дивизиона Б пройдет с 21 по 27 марта в Пружанах.

Республиканские соревнования «Золотая шайба» были возрождены благодаря инициативе главы государства Александра Лукашенко. С 1997 года турнир проводится на призы Президента Беларуси.