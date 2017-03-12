Хоккеисты «Юности» одолели в овертайме «Шахтер» и лидируют в полуфинальной серии до четырех побед

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторая встреча этих двух команд на «Чижовка-Арене» получилась наглядным пособием по игре в обороне, когда цена каждой ошибки достаточно велика. В итоге в трех периодах основного времени голов заброшено не было. В овертайме «Юность» успешно реализовала большинство. Максим Парфеевец, находясь на пятачке у ворот «Шахтера», подставил клюшку под бросок от синей линии. Шайба, изменив траекторию полета, влетела в верхний угол ворот горняков — 1:0.

Первый матч между «Юностью» и «Шахтером» завершился также победой команды Михаила Захарова — 3:2 в дополнительное время. Третий поединок в серии до трех побед состоится в Солигорске 14 марта.

Сегодня в Гродно в другой полуфинальной паре встретятся «Неман» и «Гомель». Стартовое вбрасывание состоится в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.