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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29046305/
12 марта 2017, 10:35 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одолели в овертайме «Шахтер» и лидируют в полуфинальной серии до четырех побед

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одолели во втором матче в овертайме «Шахтер» со счетом 1:0 и лидируют в полуфинальной серии плей-офф до четырех побед 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Хоккеисты Юности одолели во втором матче в овертайме Шахтер со счетом 1:0 и лидируют в полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> до четырех побед 2:0 сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Вторая встреча этих двух команд на «Чижовка-Арене» получилась наглядным пособием по игре в обороне, когда цена каждой ошибки достаточно велика. В итоге в трех периодах основного времени голов заброшено не было. В овертайме «Юность» успешно реализовала большинство. Максим Парфеевец, находясь на пятачке у ворот «Шахтера», подставил клюшку под бросок от синей линии. Шайба, изменив траекторию полета, влетела в верхний угол ворот горняков — 1:0.

Первый матч между «Юностью» и «Шахтером» завершился также победой команды Михаила Захарова — 3:2 в дополнительное время. Третий поединок в серии до трех побед состоится в Солигорске 14 марта.

Сегодня в Гродно в другой полуфинальной паре встретятся «Неман» и «Гомель». Стартовое вбрасывание состоится в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.

Действующим победителем плей-офф прошлого сезона и обладателем Кубка Президента является минская «Юность», которая защищает почетный титул.

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