УХЛ: «Донбасс» в овертайме одержал вторую победу над «Кривбассом», «Кременчук» разгромил «Дженералз»
В Дружковке и Кременчуге состоялись вторые матчи полуфинальных серий
плей-офф чемпионата Украины по хоккею, где «Донбасс» одержал вторую победу над «Кривбассом» из Кривого Рога в овертайме, а «Кременчук» разгромил киевский «Дженералз», сообщает официальный сайт турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч в Дружковке завершился со счетом 3:2, а в Кременчуге — 7:0.
В обоих сериях ведут две лучшие команды регулярного чемпионата — «Кременчук» и «Донбасс» — по 2:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter