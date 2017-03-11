Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29044390/
11 марта 2017, 21:45 | Хоккей: Европа | УНИАН

УХЛ: «Донбасс» в овертайме одержал вторую победу над «Кривбассом», «Кременчук» разгромил «Дженералз»

В Дружковке и Кременчуге состоялись вторые матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Украины по хоккею, где «Донбасс» одержал вторую победу над «Кривбассом» из Кривого Рога в овертайме, а «Кременчук» разгромил киевский «Дженералз», сообщает официальный сайт турнира.

Победители регулярного чемпионата продолжают штамповать победы в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч в Дружковке завершился со счетом 3:2, а в Кременчуге — 7:0.

В обоих сериях ведут две лучшие команды регулярного чемпионата — «Кременчук» и «Донбасс» — по 2:0.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Ситуация в Авдеевке: водоснабжение города осуществляется самотеком, тепло подается за счет коксохима

Луценко: дело о закупке бронежилетов для ВСУ по завышенной цене передано в суд

На Донбассе возле машин ОБСЕ разорвались две минометные мины