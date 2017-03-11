УХЛ: «Донбасс» в овертайме одержал вторую победу над «Кривбассом», «Кременчук» разгромил «Дженералз»

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Матч в Дружковке завершился со счетом 3:2, а в Кременчуге — 7:0.

В обоих сериях ведут две лучшие команды регулярного чемпионата — «Кременчук» и «Донбасс» — по 2:0.