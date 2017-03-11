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11 марта 2017, 15:41 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. «Шахтер"-2 взял реванш у «Юниора» и сравнял счет в финальной серии

Во втором матче финальной серии (до четырех побед) высшей лиги «Шахтер"-2 взял реванш у «Юниора» — 3:2 ОТ.

Во втором матче финальной серии (до четырех побед) высшей лиги Шахтер'-2 взял реванш у Юниора — 3:2 ОТ. Увеличить
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Шахтер-2 — Юниор — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

В пятницу, 10 марта, горняки уступили 1:6. Счет в серии — 1:1.

Во вторник, 14 марта, в Минске состоится третий поединок. Начало игры в 17.00.

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