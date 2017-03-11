Чемпионат Беларуси. Высшая лига. «Шахтер"-2 взял реванш у «Юниора» и сравнял счет в финальной серии
Во втором матче финальной серии (до четырех побед) высшей лиги «Шахтер"-2 взял реванш у «Юниора» — 3:2 ОТ.
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Шахтер-2 — Юниор — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
В пятницу, 10 марта, горняки уступили 1:6. Счет в серии — 1:1.
Во вторник, 14 марта, в Минске состоится третий поединок. Начало игры в 17.00.
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