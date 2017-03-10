Хоккеисты «Юности» победили в овертайме в первом матче «Шахтер» в плей-офф эстралиги
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в овертайме в первом матче полуфинальной серии
плей-офф эстралиги «Шахтер» со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минчане уже через 14 секунд после стартового вбрасывания открыли счет. Точным броском отметился Константин Захаров, которому ассистировали Даниэль Корсо и Андрей Михнов. Однако еще до перерыва горняки усилиями Игоря Карабанова и Виктора Андрущенко вышли вперед — 2:1. «Юность» лишь в третьем периоде, на 45-й минуте, смогла сравнять счет. Автором гола стал Павел Развадовский. В овертайме окончательный счет матча установил Клемен Претнар — 3:2.
Второй матч полуфинальной серии до четырех побед состоится 11 марта в 19.30. В другой полуфинальной паре «Неман» (Гродно) — «Гомель» борьба за выход в финал начнется 12 марта. Действующим победителем чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге является минская «Юность».
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