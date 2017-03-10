Хоккеисты «Юности» победили в овертайме в первом матче «Шахтер» в плей-офф эстралиги

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Минчане уже через 14 секунд после стартового вбрасывания открыли счет. Точным броском отметился Константин Захаров, которому ассистировали Даниэль Корсо и Андрей Михнов. Однако еще до перерыва горняки усилиями Игоря Карабанова и Виктора Андрущенко вышли вперед — 2:1. «Юность» лишь в третьем периоде, на 45-й минуте, смогла сравнять счет. Автором гола стал Павел Развадовский. В овертайме окончательный счет матча установил Клемен Претнар — 3:2.

Второй матч полуфинальной серии до четырех побед состоится 11 марта в 19.30. В другой полуфинальной паре «Неман» (Гродно) — «Гомель» борьба за выход в финал начнется 12 марта. Действующим победителем чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге является минская «Юность».