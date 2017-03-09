«Донбасс» и «Кременчук» выиграли первые матчи плей-офф УХЛ
В Украинской хоккейной лиге состоялись первые матчи
плей-офф ½ финала, в которых уверенные победы одержали две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — «Кременчук» и «Донбасс», сообщает официальный сайт лиги.
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«Кременчук» обыграл киевский «Дженералз» со счетом 6:2, а «Донбасс» оказался сильнее «Кривбасса» — 4:0.
В обеих сериях до четырех побед счет стал 1:0.
Кременчук — Дженералз — 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).
Шайбы: 1:0 — Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:22, 2:0 — Кирющенков (Гаврик), 32:10, 2:1 — Генералов, (Костюк, Овчинников), 39:45, 3:1 — Коренчук (Слыш), 44:12, 4:1 — Коренчук (Башко, Слыш), 48:11, 4:2 — Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:48, 5:2 — Слыш (Башко, Чернышенко), 50:10, 6:2 — Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31.
«Донбасс» — «Кривбасс» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).
Шайбы: 1:0 — Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 — Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 — Никифоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 — Победоносцев (Бондарев), 38:07.
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