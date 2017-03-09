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9 марта 2017, 20:24 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Команда «Грифоны» с победы стартовала в финале соревнований «Золотая шайба»

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Грифоны» с победы стартовала в финале соревнований «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2004−2005 г. р.) в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом встречи Грифонов и Ястребов состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований Золотая шайба. Участникам турнира поздравление от Президента <span class=error>Беларуси</span> зачитал министр спорта и туризма Александр <span class=error>Шамко</span>. Увеличить
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В первом туре решающей стадии хоккейного турнира, матчи которой принимает малая ледовая площадка «Чижовка-Арены», минская команда обыграла сверстников из ледовой дружины «Принеманские ястребы» (Гродно) со счетом 7:0. Одним из лучших игроков прошедшей встречи стал нападающий столичной дружины Николай Лукашенко, на счету которого два гола и две результативные передачи.

Перед началом встречи «Грифонов» и «Ястребов» состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований «Золотая шайба». Участникам турнира поздравление от Президента Беларуси зачитал министр спорта и туризма Александр Шамко.

В дивизионе А в младшей возрастной группе участвуют команды, которые стали победителями областных турниров: «Грифоны» (Центральный район, Минска), «Шахтер» (Солигорск, Минская область), «Принеманские ястребы» (Гродно) «Мираж» (Горки, Могилевская область) — группа А. Квартет Б составили «Медведь» (Московский район, Минска), «Спадчына» (Витебск), «Атлант» (Кобрин, Брестская область), «Гомель» (Центральный район, Гомель).

Сегодня уже состоялись две игры. «Спадчына» была сильнее «Медведя» — 9:3. «Мираж» — «Шахтер» — 11:8. Финальные соревнования продолжатся в «Чижовка-Арене» до 12 марта, когда состоятся финал (16.00) и матч за 3-место. С 13 по 16 марта в Орше (Витебская область) пройдут игры в старшей возрастной группе (2002−2003 г. р.) дивизиона А.

Третий год турнир проводится по схеме, которая используется и в России. Команды разделены по возрастам (11−12 лет и 13−14 лет), а также по территориально-инфраструктурному принципу. В дивизионе А участвуют команды районов и городов, где имеются крытые катки с искусственным льдом, а в дивизионе Б соревнуются коллективы, где подобных сооружений нет. Такой вариант позволяет повысить уровень соперничества между командами и в то же время дает возможность командам из глубинки также побороться за почетный трофей.

Организаторами соревнований «Золотая шайба» являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, БРСМ, Федерация хоккея Беларуси, детско-юношеский клуб по хоккею «Золотая шайба».

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