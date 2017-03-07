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7 марта 2017, 12:15 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Беларусь — Германия. Билеты на апрельский матч Евровызова в Бобруйске стоят от 2 до 4 рублей

В продажу поступили билеты на матч международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием национальных сборных команд Беларуси и Германии, который пройдет на льду «Бобруйск-Арены» 15 апреля. Начало встречи в 17.30.

Стоимость квитков составляет от 2 до 4 рублей, отмечает официальный сайт ФХРБ. Приобрести билеты можно в кассах «Бобруйск-Арены». Справки по телефону: 8 (0225)58−62−04.

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