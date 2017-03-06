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6 марта 2017, 1:19 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Кременчук» стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги

В воскресенье завершился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги, победителем которого стал ХК «Кременчук» сообщает официальный сайт соревнований.

На счету кременчужан и донецкого Донбасса по 99 очков победитель определился по дополнительным показателям. Увеличить
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На счету кременчужан и донецкого «Донбасса», по 99 очков, а победитель определился по дополнительным показателям. В личных встречах преимущество у «Кременчука».

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