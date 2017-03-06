«Кременчук» стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги
В воскресенье завершился регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги, победителем которого стал ХК «Кременчук» сообщает официальный сайт соревнований.
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На счету кременчужан и донецкого «Донбасса», по 99 очков, а победитель определился по дополнительным показателям. В личных встречах преимущество у «Кременчука».
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