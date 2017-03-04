Чемпионат Беларуси. «Шахтер» взял верх над «Динамо-Молодечно» и вышел в полуфинал
«Шахтер» вышел в полуфинал Кубка президента. В пятом матче четвертьфинальной серии горняки обыграли «Динамо-Молодечно» — 4:3, оформив победу в серии — 4:1. В следующем раунде «Шахтер» встретится с «Юностью».
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Шахтер —
Шайбы: 1:0 — Карабанов (Чуприс, Левко, 6.27). 1:1 — Васильчук (Касков, 6.35). 2:1 — Левша (Питуле, 36.19). 2:2 — Печур (Мохорев, Амброжейчик, 42.03). 3:2 — Левко (Видгрен, Карев, 47.21). 3:3 — Дудко (Журня, 47.35). 4:3 — Питуле (Достанко, Карев, 59.30).
«Шахтер» победил в серии — 4:1.
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