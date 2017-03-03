Австрийская лига одобрила участие «Медвешчака» в сезоне-2017/18
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австрийская хоккейная лига (EBEL) подтвердила, что хорватский «Медвешчак» выполнил все необходимые условия для вступления в чемпионат со следующего сезона. Об этом сообщает
пресс-служба загребского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее директор департамента по связям с общественностью «Медвешчака» Радко Вучинич говорил о том, что клуб подает заявку на вступление в эту лигу каждый год. Сейчас же он сообщил, что клуб примет решение относительно чемпионата, в котором он будет выступать, до середины марта.
«Медвешчак» с сезона-2013/14 выступает в Континентальной хоккейной лиге. До вступления в КХЛ «Медвешчак» выступал в EBEL, где также играют клубы из разных стран.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter