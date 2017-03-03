Австрийская лига одобрила участие «Медвешчака» в сезоне-2017/18

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Ранее директор департамента по связям с общественностью «Медвешчака» Радко Вучинич говорил о том, что клуб подает заявку на вступление в эту лигу каждый год. Сейчас же он сообщил, что клуб примет решение относительно чемпионата, в котором он будет выступать, до середины марта.

«Медвешчак» с сезона-2013/14 выступает в Континентальной хоккейной лиге. До вступления в КХЛ «Медвешчак» выступал в EBEL, где также играют клубы из разных стран.