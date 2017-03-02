Три хоккейных клуба экстралиги вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Беларуси

Действующий чемпион «Юность» оказалась сильнее молодежной сборной Беларуси U-20 — 3:0. Гродненский «Неман» одолел в результативном выездном матче «Лиду» — 6:2. «Гомель» в гостях не оставил шансов соперникам из жлобинского «Металлурга» — 5:2. Три лидера сезона выиграли свои серии с одинаковым счетом 4:0.

В плей-офф экстралиги осталось определить лишь одного полуфиналиста. «Шахтер» увеличил свое преимущество в серии в противостоянии с «Динамо-Молодечно». Сегодня в спортивно-развлекательном центре Молодечно подопечные Владимира Цыплакова были сильнее хозяев — 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу горняков. Пятый матч «Шахтер» — «Динамо-Молодечно» пройдет в Солигорске 4 марта.