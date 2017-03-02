Три хоккейных клуба экстралиги вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Беларуси
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности», «Гомеля» и «Немана» одержали победы в четвертых матчах ¼ финала
плей-офф чемпионата Беларуси и вышли в полуфинал решающей стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион «Юность» оказалась сильнее молодежной сборной Беларуси U-20 — 3:0. Гродненский «Неман» одолел в результативном выездном матче «Лиду» — 6:2. «Гомель» в гостях не оставил шансов соперникам из жлобинского «Металлурга» — 5:2. Три лидера сезона выиграли свои серии с одинаковым счетом 4:0.
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