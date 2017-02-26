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26 февраля 2017, 14:02 | Хоккей: Европа | УНИАН

Харьковский «Витязь» отказался от матча против «Кременчука»

В команде заболели 7 игроков и главный тренер.

В команде заболели 7 игроков и главный тренер. Увеличить
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Харьковский «Витязь» отказался от матча Украиснкой хоккейной лиги против ХК «Кременчук», который должен был состояться в воскресенье, 26 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с заболеваниям у 7 игроков команды, а так же главного тренера матч сыгран не будет, отмечается в сообщении.

В частности, с температурой под 40 градусов слегли два вратаря команды Александр Томашук, Тимур Даас, защитники Роман Кривда, Богдан Поддубный и нападающие Егор Посевин, Дмитрий Ханин и Александр Миколенко.

Из-за плотного графика команд и скорого завершения 1-го этапа Украинской Хоккейной Лиги было решено не просить о переносе.

«Хоккейный клуб Витязь приносит свои извинения хоккейному клубу Кременчук и болельщикам», — указано в сообщении пресс-службы.

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