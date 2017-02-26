Харьковский «Витязь» отказался от матча против «Кременчука»
В команде заболели 7 игроков и главный тренер.
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Харьковский «Витязь» отказался от матча Украиснкой хоккейной лиги против ХК «Кременчук», который должен был состояться в воскресенье, 26 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
В связи с заболеваниям у 7 игроков команды, а так же главного тренера матч сыгран не будет, отмечается в сообщении.
В частности, с температурой под 40 градусов слегли два вратаря команды Александр Томашук, Тимур Даас, защитники Роман Кривда, Богдан Поддубный и нападающие Егор Посевин, Дмитрий Ханин и Александр Миколенко.
«Хоккейный клуб Витязь приносит свои извинения хоккейному клубу Кременчук и болельщикам», — указано в сообщении
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