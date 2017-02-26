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26 февраля 2017, 10:32 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Юности», «Немана», «Динамо» и «Гомеля» победили на старте плей-офф чемпионата Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех стартовых матчах первого раунда плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси победили хозяева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>26 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> В трех стартовых матчах первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> хоккейного чемпионата <span class=error>Беларуси</span> победили хозяева сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В Минске действующие чемпионы страны хоккеисты минской «Юности» переиграли молодежную сборную Беларуси (U-20) со счетом 6:1. В Гродно местный «Неман» не оставил шансов гостям из «Лиды» — 6:0, а хоккеисты «Гомеля» на своей арене взяли верх над жлобинским «Металлургом» — 3:1. Только в Солигорске хозяева не смогли порадовать своих болельщиков победой. Два периода хоккеисты «Шахтера» и молодечненского «Динамо» не могли распечатать ворота друг друга, а в третьем обменялись голами, завершив основное время вничью — 1:1. В овертайме борьба продолжалась недолго — на 4-й минуте дополнительной пятиминутки форвард Эдуард Гринь принес викторию динамовцам с результатом 2:1.

Повторные встречи четвертьфинальных серий до четырех побед состоятся сегодня в Минске, Гродно, Солигорске и Гомеле.

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