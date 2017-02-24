Каспарайтис: Меня вспоминают как старого хоккеиста, а я ещё играть хочу

«Если раньше я выступал за сборную России, а теперь хочу играть за Литву, то нужно не только иметь паспорт гражданина, но и в литовском чемпионате провести четыре года. Сейчас у меня как раз идёт четвёртый сезон. Я вам точно скажу: если буду не в форме, то не поеду играть. Потому что не хочу устраивать из этого цирк. Если выступать за Литву, то нужно быть хорошо готовым, чтобы не ударить в грязь лицом и помочь команде. А как ещё? Прийти просто так, покататься — и потом гордиться, что провёл пару матчей? Извините, это не мой стиль.



Да, беспокоят старые травмы. Плечи болят, колени. Но нужно забыть об этом. Я выступал 20 лет как профи и знаю, на каком уровне должен быть. В этом году мне уже будет 45. Но опыт остаётся со мной. Важно, чтобы напарники попались быстрые. А остальное можно заменить желанием и характером, который у меня ещё есть.



Играть в силовой хоккей? Пожалуйста! Он у меня в крови. Не хватает скорости? Надо грамотнее выбирать позицию на площадке и быть умным, как шахматист.



Вообще странное дело. Я собираюсь вернуться в хоккей, а меня везде чествуют. Сейчас в Электренае поднимут мою маечку. В начале сезона побывал на матче “Рейнджерс”, и меня тоже приглашали на церемонию — команде исполнилось 90 лет. Потом в Питтсбурге… Меня все вспоминают как старого хоккеиста. А я ещё рвусь в бой, чтобы провести один турнир за сборную Литвы. Я ещё играть хочу», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.