Федерация хоккея Беларуси предложила создать объединенный чемпионат с участием украинских клубов

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В частности, член Совета ИИХФ, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров отмечает: «Мы работаем над созданием объединённого чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины. В перспективе мы рассчитываем на то, что к нам присоединяться Литва и Польша, поэтому встречи подобного уровня — отличная возможность для диалога с нашими партнерами. Мы хотим помогать всем странам-соседям, делиться опытом».

Украинские клубы уже участвовали в Открытом чемпионате Беларуси, который проводился с 2004 года. Позже отечественные команды сосредоточили свое внимание на национальном первенстве Украины.