Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28873818/
23 февраля 2017, 14:04 | Хоккей: Европа | УНИАН

Федерация хоккея Беларуси предложила создать объединенный чемпионат с участием украинских клубов

Федерация хоккея республики Беларусь предлагает создать объединенный клубный чемпионат, с участием нескольких стран, сообщает официальный сайт ФХРБ.

В турнире будут участвовать еще не сколько стран. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В частности, член Совета ИИХФ, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров отмечает: «Мы работаем над созданием объединённого чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины. В перспективе мы рассчитываем на то, что к нам присоединяться Литва и Польша, поэтому встречи подобного уровня — отличная возможность для диалога с нашими партнерами. Мы хотим помогать всем странам-соседям, делиться опытом».

Украинские клубы уже участвовали в Открытом чемпионате Беларуси, который проводился с 2004 года. Позже отечественные команды сосредоточили свое внимание на национальном первенстве Украины.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Хоккеисты «Шахтера» получили преимущество своей площадки в плей-офф экстралиги

Хоккеисты «Шахтера» получили преимущество своей площадки в плей-офф экстралиги

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» в заключительном туре предварительной стадии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге обыграли на своей площадке «Динамо-Молодечно» со счетом 4:2 и получили преимущество своей площадки в предстоящем плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

В Германии в прошлом году зафиксирован рекордный профицит бюджетов всех уровней

В Украине запустили реестр чиновников с сомнительными данными в декларациях

На Харьковщине предлагают увеличить количество госпитальных округов до восьми