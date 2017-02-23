Федерация хоккея Беларуси предложила создать объединенный чемпионат с участием украинских клубов
Федерация хоккея республики Беларусь предлагает создать объединенный клубный чемпионат, с участием нескольких стран, сообщает официальный сайт ФХРБ.
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В частности, член Совета ИИХФ, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров отмечает: «Мы работаем над созданием объединённого чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины. В перспективе мы рассчитываем на то, что к нам присоединяться Литва и Польша, поэтому встречи подобного уровня — отличная возможность для диалога с нашими партнерами. Мы хотим помогать всем
Украинские клубы уже участвовали в Открытом чемпионате Беларуси, который проводился с 2004 года. Позже отечественные команды сосредоточили свое внимание на национальном первенстве Украины.
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