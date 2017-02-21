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21 февраля 2017, 22:46 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Дженералз» проиграл «Кривбассу» в матче УХЛ

В Броварах (Киевская область) на льду арены «Терминал» завершился матч Украинской хоккейной лиги, в котором столичный «Дженералз» принимал «Кривбасс» из Кривого Рога и уступил, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:4. Увеличить
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Матч завершился со счетом 2:5.

Шесть шайб были заброшены во втором периоде игры.

УХЛ. 38 тур.

«Дженералз» — «Кривбасс» — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1).

Шайбы: 1:0 — Черненко (Янишевский, Татаренко-больш.), 20:57, 1:1 — Михеёнок (Куцевич, Коваленко), 22:26, 1:2 — Савченко (Попов, Рябенко), 23:08, 1:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:01, 2:3 — Янишевский (Черненко, Сирченко), 25:34, 2:4 — Савченко (Рябенко, Афанасьев-больш.), 33:08, 2:5 — Михеёнок (Слюсарь, Алексюк) (гол в пустые ворота), 59:26.

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