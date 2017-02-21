«Дженералз» проиграл «Кривбассу» в матче УХЛ
В Броварах (Киевская область) на льду арены «Терминал» завершился матч Украинской хоккейной лиги, в котором столичный «Дженералз» принимал «Кривбасс» из Кривого Рога и уступил, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 2:5.
Шесть шайб были заброшены во втором периоде игры.
УХЛ. 38 тур.
«Дженералз» — «Кривбасс» — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1).
Шайбы: 1:0 — Черненко (Янишевский,
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