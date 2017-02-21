«Дженералз» проиграл «Кривбассу» в матче УХЛ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» в заключительном туре предварительной стадии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге обыграли на своей площадке «Динамо-Молодечно» со счетом 4:2 и получили преимущество своей площадки в предстоящем плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.