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21 февраля 2017, 22:59 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

ХК «Шахтер» получил преимущество своей площадки в плей-офф экстралиги

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» в заключительном туре предварительной стадии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге обыграли на своей площадке «Динамо-Молодечно» со счетом 4:2 и получили преимущество своей площадки в предстоящем плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед заключительным туром горняки и молодечненцы имели одинаковое количество очков — по 70. Матч между этими командами в Солигорске должен был определить, кто окажется выше в турнирной таблице и получит преимущество своей площадки.

Подопечные Владимира Цыплакова добились победы и остались на четвертом месте в таблице. «Гомель» по буллитам был сильнее на выезде «Юности» — 4:3, «Неман» уступил жлобинскому «Металлургу» — 1:2.

Итоговая турнирная таблица подгруппы А: 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юеталлург — 54/42.

Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Брест» — «Витебск» — 4:6, «Лида» — «Химик-СКА» — 10:1, «Могилев» — «Беларусь U-20» — 4:2.

Итоговая турнирная таблица подгруппы Б: 1."Юида — 80/42. 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юрест — 25/42.

В ¼ финала сыграют: «Юность-Минск» — «Беларусь-U20», «Неман» — «Лида», «Гомель» — «Металлург-Жлобин», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Молодечно».

Матчи плей-офф до четырех побед одной из команд начнутся в экстралиге 25 февраля.

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