Каспарайтис во вторник получит право выступать за сборную Литвы

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Как говорил защитник ранее, у него литовский паспорт, «поэтому с точки зрения гражданства препятствий нет». Однако в свое время он играл за сборную России, и для того, чтобы обрести право выступления за другую национальную команду, нужно четыре года подряд играть в первенстве страны. Для зачета достаточно даже одного матча.

Три сезона Каспарайтис символически уже отыграл, проведя по пару матчей за «Хокки панкс». «Я очень рад тому, что после сегодняшней встречи получу право выступления за сборную. Если буду в приличной физической форме, в 2018 году готов защищать честь Литвы на международной арене», — сказал ветеран. В США, где он сейчас проживает, Каспарайтис регулярно тренируется для поддержания формы.

Каспарайтис ранее играл за сборную Литвы среди ветеранов — в матче в октябре 2014 года со звездами российского хоккея прошлых лет.

Каспарайтис родился в 1972 году в литовском городе Электренай. Здесь был тогда единственный в Литве дворец спорта с искусственным льдом. В 14 лет юноша уехал в Россию, где продолжал карьеру до перехода в Национальную хоккейную лигу. За океаном в разных клубах славившийся жесткой манерой защитник сыграл 863 матча.