Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого «Айсбэрена»

Робитайл также является президентом по бизнес-операциям «Лос-Анджелес Кингз», оба клуба входят в компанию AEG. На официальном сайте берлинской команды сообщается, что «Лос-Анджелес» возьмёт под контроль спортивную и экономическую сферы деятельности.



«В последние годы “Айсбэрен” не показывал результатов, необходимых для завоевания чемпионства, к которому мы стремимся. Мы поняли, что нам необходимо вывести сотрудничество на новый уровень, напрямую войти в структуру клуба», — сказал Робитайл.