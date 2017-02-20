Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого «Айсбэрена»
Обладатель Кубка Стэнли, известный канадский хоккеист Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого клуба «Айсбэрен Берлин».
Робитайл также является президентом по
«В последние годы “Айсбэрен” не показывал результатов, необходимых для завоевания чемпионства, к которому мы стремимся. Мы поняли, что нам необходимо вывести сотрудничество на новый уровень, напрямую войти в структуру клуба», — сказал Робитайл.
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