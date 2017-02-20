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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28840974/
20 февраля 2017, 19:49 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого «Айсбэрена»

Обладатель Кубка Стэнли, известный канадский хоккеист Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого клуба «Айсбэрен Берлин».

Робитайл также является президентом по бизнес-операциям «Лос-Анджелес Кингз», оба клуба входят в компанию AEG. На официальном сайте берлинской команды сообщается, что «Лос-Анджелес» возьмёт под контроль спортивную и экономическую сферы деятельности.

«В последние годы “Айсбэрен” не показывал результатов, необходимых для завоевания чемпионства, к которому мы стремимся. Мы поняли, что нам необходимо вывести сотрудничество на новый уровень, напрямую войти в структуру клуба», — сказал Робитайл.
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Новости Европейского хоккея

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