Определены пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сильнейшем дивизионе чемпионата Беларуси по хоккею, экстралиге, определены пары
плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В предпоследнем туре второго этапа регулярного сезона «Юность» нанесла поражение на своей площадке «Шахтеру» — 4:1 и обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Матч между «Неманом» и «Гомелем» завершился победой с минимальным счетом в пользу гродненской команды — 1:0. Третья игра в подгруппе А завершилась успешно для «Динамо-Молодечно», которое было сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1.
Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Химик» — 1:3, Брест — «Могилев» — 2:5, Лида — «Витебск» — 7:0.
Заключительный тур предварительного этапа в экстралиге состоится 21 февраля. В нем сыграют «Шахтер» —
Независимо от исхода предстоящих встреч уже определены пары команд, которые начнут борьбу в решающей стадии. По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в
В ¼ финала сыграют: «Юность-Минск» — «Беларусь-U20», «Неман» — «Лида», «Гомель» — «Металлург-Жлобин». В паре «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Молодечно» в заключительном туре, 21 февраля, определится, какая из команд стартует в
Матчи
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