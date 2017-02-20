Определены пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге

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В предпоследнем туре второго этапа регулярного сезона «Юность» нанесла поражение на своей площадке «Шахтеру» — 4:1 и обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Матч между «Неманом» и «Гомелем» завершился победой с минимальным счетом в пользу гродненской команды — 1:0. Третья игра в подгруппе А завершилась успешно для «Динамо-Молодечно», которое было сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1.

Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Химик» — 1:3, Брест — «Могилев» — 2:5, Лида — «Витебск» — 7:0.

Заключительный тур предварительного этапа в экстралиге состоится 21 февраля. В нем сыграют «Шахтер» — Динамо-Молодечно, «Неман» — «Металлург», «Юность» — «Гомель», «Могилев» — «Беларусь-U20», «Брест» — «Витебск», «Лида» — «Химик-СКА».

Независимо от исхода предстоящих встреч уже определены пары команд, которые начнут борьбу в решающей стадии. По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в плей-офф.

В ¼ финала сыграют: «Юность-Минск» — «Беларусь-U20», «Неман» — «Лида», «Гомель» — «Металлург-Жлобин». В паре «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Молодечно» в заключительном туре, 21 февраля, определится, какая из команд стартует в плей-офф на домашней площадке. На данный момент у обоих клубов по 70 очков в турнирной таблице.