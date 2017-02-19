«Донбасс» и «Кременчук» одержали синхронные победы в чемпионате УХЛ
Обе команды лидирую с 90 очками в турнирной таблице.
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В субботу состоялись два матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых «Донбасс» обыграл киевский «Дженералз», а «Кременчук» был сильнее «Кривбасса», сообщает официальный сайт соревнований.
УХЛ. 37 тур.
«Донбасс» — «Дженералз» — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).
Шайбы: 1:0 — Бондарев (Каменьков, Автаев), 03:02, 2:0 — Петрухно (Буценко, Лялька), 12:39, 3:0 — Буценко (Лялька) 18:39, 4:0 — Сырей (Кугут-больш), 25:58, 4:1 — Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49, 4:2 — Н. Дворник (Безуглый, Генералов-больш), 57:40.
«Кривбасс» — «Кременчук» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Шайбы: 0:1 — Игнатенко (Гниденко, Исаенко-больш), 06:24, 0:2 — Коренчук (Слыш), 35:39, 1:2 — Попов (Савченко, Секирко-больш), 49:05, 1:3 — Кича (Гниденко, Игнатенко-больш), 56:50.
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