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19 февраля 2017, 0:05 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Донбасс» и «Кременчук» одержали синхронные победы в чемпионате УХЛ

Обе команды лидирую с 90 очками в турнирной таблице.

Обе команды лидирую с 90 очками в турнирной таблице. Увеличить
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В субботу состоялись два матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых «Донбасс» обыграл киевский «Дженералз», а «Кременчук» был сильнее «Кривбасса», сообщает официальный сайт соревнований.

УХЛ. 37 тур.

«Донбасс» — «Дженералз» — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).

Шайбы: 1:0 — Бондарев (Каменьков, Автаев), 03:02, 2:0 — Петрухно (Буценко, Лялька), 12:39, 3:0 — Буценко (Лялька) 18:39, 4:0 — Сырей (Кугут-больш), 25:58, 4:1 — Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49, 4:2 — Н. Дворник (Безуглый, Генералов-больш), 57:40.

«Кривбасс» — «Кременчук» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Шайбы: 0:1 — Игнатенко (Гниденко, Исаенко-больш), 06:24, 0:2 — Коренчук (Слыш), 35:39, 1:2 — Попов (Савченко, Секирко-больш), 49:05, 1:3 — Кича (Гниденко, Игнатенко-больш), 56:50.

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