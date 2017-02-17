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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28810799/
17 февраля 2017, 14:01 | Хоккей: Европа | Comments.ua

«Белый Барс» обыграл «Дженералз»

В заключительном поединке 36-го тура УХЛ на Ледовом стадионе в Белой Церкви местный «Барс» обыграл столичный «Дженералз».

В заключительном поединке 36-го тура <span class=error>УХЛ</span> на Ледовом стадионе в Белой Церкви местный Барс обыграл столичный Дженералз Увеличить
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Поединок завершился со счетом 4:3, сообщает «Сегодня».

Эта победа сохранила «Белому Барсу» минимальные шансы на выход в плей-офф.

«Белый Барс» — «Дженералз» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).

Шайбы: 1:0, Даниленко (Печерских, 08:00). 1:1, Янишевский (Овчинников, Татаренко, 09:31). 2:1 Бондаренко (Лесников, Ромащенко, 18:59 — доп.пол.игрок). 3:1 Толкунов (Ромащенко, 22:20 — больш.). 3:2, Генералов (Скрипец, Костюк, 27:53). 4:2, Даниленко (Ромащенко, Печерских, 28:42 — доп.пол.игрок). 4:3, Черненко (Генералов, Сирченко, 39:53).

Фото: hc-bbars.com.ua.

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