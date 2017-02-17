Белорусские хоккеисты вышли в финал Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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В полуфинальном поединке белорусы обыграли сверстников из Франции со счетом 2:1. Шайбы у победителей забросили Никита Пышкайло и Алексей Котеловский. На предварительном этапе белорусские хоккеисты обыграли сверстников из Словакии — 3:1.

Хоккеисты сборной Беларуси U-17 выиграли у Словакии на турнире в ТурцииВсего в составе белорусской делегации на соревнованиях в Эрзуруме 43 атлета, которые выступают в шести видах спорта: хоккей с шайбой, биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке, горных лыжах и фигурном катании.

Сегодня в финальном матче за золото подопечные Владимира Магдеева встретятся с командой России, победившей в полуфинале словаков со счетом 4:2. На групповой стадии россияне разгромили турецкую команду 42:0 и французов 9:0.

Неудачники полуфинальных встреч сборные Франции и Словакии встретятся в матче за бронзу.

Пока на этих соревнованиях у белорусских спортсменов наград нет. Всего в составе белорусской делегации на соревнованиях в Эрзуруме 43 атлета, которые выступают в шести видах спорта: хоккей, биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, горные лыжи и фигурное катание.

В общекомандном медальном зачете впереди россияне, у которых 28 медалей (12 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых). На второй позиции Франция — 15 (6, 5, 4), третье место у команды Словении — 6 (3, 1, 2). Всего на пьедестал почета поднимались представители 15 государств.

Закрытие XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля состоится 18 февраля.