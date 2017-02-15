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15 февраля 2017, 10:10 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Юношеская сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Словакии

В Эрзуруме прошел первый матч юношеской (U-17) сборной Беларуси в рамках Европейского олимпийского фестиваля-2017, завершившийся победой команды Владимира Магдеева над сверстниками из Словакии.

В Эрзуруме прошел первый матч юношеской (U-17) сборной <span class=error>Беларуси</span> в рамках Европейского олимпийского фестиваля-2017 завершившийся победой команды Владимира <span class=error>Магдеева</span> над сверстниками из Словакии. Увеличить
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Словакия (U-17) — Беларусь (U-)17 — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Межейников (Пышкайло, Соловьев, 3.29 — бол.). 1:1 — (36.50 — бол.). 1:2 — Пусев (Котеловский, 44.12). 1:3 — Масилевич (Колячонок, Щечин, 55.03).

16 февраля сборная Беларуси сыграет в полуфинале хоккейного турнира с командой, занявшей второе место в группе «А», где соперничают Россия, Франция и Турция, сообщает официальный сайт ФХРБ.

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