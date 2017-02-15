Анатолий Голышев: О попадании на Олимпиаду голова у меня не болит

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— За счет чего России удавалось переигрывать соперников в третьих периодах?

— У нас хорошая физическая подготовка. Кроме того, одной из установок тренеров было играть агрессивно и «душить», не играть в откат. По возможности — забирать шайбу, больше угрожать воротам, атаковать.

— Ваш победный гол в концовке матча с финнами — из этой же серии?

— Конечно, это прессинг со стороны всей пятерки. Отобрали шайбу и стали угрожать воротам, играть агрессивно. Сначала ударил я, потом Ткачев, шайба удачно отскочила к Захару Арзамасцеву, и он отдал ее мне. Мне оставалось только подставить клюшку, чтобы переправить шайбу в ворота. На результат повлияла работа и пятерки, и остальной команды в целом. До этого мы хорошенько «повозили» финнов, и это сказалось в концовке.

— А чем можно объяснить такое обилие драк в матче с Финляндией?

— Они лезут, мы отвечаем — это хоккей. Не целоваться же нам. Это жесткая игра, никто не хочет уступать ни в одном моменте, ни на одном участке льда. .

— Как вашему с Владимиром Ткачевым и Кириллом Капризовым звену удалось забросить пять шайб за три игры?

— Мы быстро нашли взаимопонимание. Все парни — профессионалы и мастера. Сыграли четко, согласно задаче и установке тренера.

— Игры за сборную как-то компенсируют вам неудачи нынешнего сезона в «Автомобилисте»?

— Не могу назвать этот сезон неудачным для себя. Да, в каких-то моментах в клубе игра не идет, но при этом меня вызывают в национальную сборную. Олег Валерьевич [Знарок] доверяет мне и знает, как меня использовать. Я стараюсь оправдать его доверие, пытаюсь собраться на 100%. Стараюсь делать это же и в «Автомобилисте», но что-то не получается, шайба не летит. Пока трудно объяснить, почему так получилось.

— Досрочный успех в Евротуре — заявка на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в случае недопуска туда игроков НХЛ?

— У меня об этом голова точно не болит. Пусть решают официальные лица. Конечно, все хотят поехать на Олимпиаду, но там должны играть лучшие и достойные. Кто будет достоин, тот и поедет. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче и за клуб, и за сборную. А дальше уже решат — мы только свидетели в этой ситуации.

— В прошлом году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал вас на драфте НХЛ. В каком формате планируете нанести туда визит по окончании сезона в КХЛ?

— О визите в расположение «Айлендерс» говорить рано, поскольку впереди у меня еще два года контракта с «Автомобилистом». Я не поеду в лагерь в Нью-Йорк — даже если мы с «Автомобилистом» не пройдем в плей-офф, команда продолжит тренироваться. А если тренерский штаб клуба сразу отправит нас в отпуск, я всё равно буду заниматься самостоятельно, чтобы в оптимальной форме подойти к этапу Евротура в Чехии и попытаться попасть на чемпионат мира. Надо быть готовым всегда. А уже в отпуске я планирую слетать на две недели в Нью-Йорк — погулять, посмотреть город. Но ни в коем случае не буду в это время тренироваться. Просто хочу познакомиться с городом и клубом.

— Планируете встретиться с генеральным менеджером и главным тренером «Айлендерс»?

— Мы постоянно на связи, общаемся через помощника генерального менеджера и скаутов команды. Они подсказывают мне какие-то моменты, но ни в коем случае не переманивают. В «Айлендерс» знают, что у меня действующий контракт с «Автомобилистом».

— Владимир Крикунов после своего прихода в «Автомобилист» уже начал вводить знаменитые тренировки с баллонами?

— Начал, мы уже несколько раз по его требованию таскали баллоны.

— Почему в последние месяцы, при Андрее Разине, ваши дела в клубе шли не очень гладко?

— Думаю, это профессиональный вопрос. Андрея Владимировича не устраивала моя игра. Но я не могу это обсуждать. Тренер так видит ситуацию, а я всего лишь работник клуба, который должен делать то, что ему скажут, — и в игре, и на тренировках. .