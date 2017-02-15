Анатолий Голышев: О попадании на Олимпиаду голова у меня не болит
На Шведских хоккейных играх основной вклад в успех сборной России внесло атакующее звено Владимира Ткачева, Кирилла Капризова и Анатолия Голышева. В интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину Анатолий Голышев рассказал, как россиянам удавалось дожимать соперников в концовках матчей, почему нынешний сезон в сборной для него складывается лучше, чем в клубе, и в каком формате спланировал свой визит в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— За счет чего России удавалось переигрывать соперников в третьих периодах?
— У нас хорошая физическая подготовка. Кроме того, одной из установок тренеров было играть агрессивно и «душить», не играть в откат. По возможности — забирать шайбу, больше угрожать воротам, атаковать.
— Ваш победный гол в концовке матча с финнами — из этой же серии?
— Конечно, это прессинг со стороны всей пятерки. Отобрали шайбу и стали угрожать воротам, играть агрессивно. Сначала ударил я, потом Ткачев, шайба удачно отскочила к Захару Арзамасцеву, и он отдал ее мне. Мне оставалось только подставить клюшку, чтобы переправить шайбу в ворота. На результат повлияла работа и пятерки, и остальной команды в целом. До этого мы хорошенько «повозили» финнов, и это сказалось в концовке.
— А чем можно объяснить такое обилие драк в матче с Финляндией?
— Они лезут, мы отвечаем — это хоккей. Не целоваться же нам. Это жесткая игра, никто не хочет уступать ни в одном моменте, ни на одном участке льда. .
— Как вашему с Владимиром Ткачевым и Кириллом Капризовым звену удалось забросить пять шайб за три игры?
— Мы быстро нашли взаимопонимание. Все парни — профессионалы и мастера. Сыграли четко, согласно задаче и установке тренера.
— Игры за сборную
— Не могу назвать этот сезон неудачным для себя. Да, в
— Досрочный успех в Евротуре — заявка на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в случае недопуска туда игроков НХЛ?
— У меня об этом голова точно не болит. Пусть решают официальные лица. Конечно, все хотят поехать на Олимпиаду, но там должны играть лучшие и достойные. Кто будет достоин, тот и поедет. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче и за клуб, и за сборную. А дальше уже решат — мы только свидетели в этой ситуации.
— В прошлом году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал вас на драфте НХЛ. В каком формате планируете нанести туда визит по окончании сезона в КХЛ?
— О визите в расположение «Айлендерс» говорить рано, поскольку впереди у меня еще два года контракта с «Автомобилистом». Я не поеду в лагерь в
— Планируете встретиться с генеральным менеджером и главным тренером «Айлендерс»?
— Мы постоянно на связи, общаемся через помощника генерального менеджера и скаутов команды. Они подсказывают мне
— Владимир Крикунов после своего прихода в «Автомобилист» уже начал вводить знаменитые тренировки с баллонами?
— Начал, мы уже несколько раз по его требованию таскали баллоны.
— Почему в последние месяцы, при Андрее Разине, ваши дела в клубе шли не очень гладко?
— Думаю, это профессиональный вопрос. Андрея Владимировича не устраивала моя игра. Но я не могу это обсуждать. Тренер так видит ситуацию, а я всего лишь работник клуба, который должен делать то, что ему скажут, — и в игре, и на тренировках. .
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