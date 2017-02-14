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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28772669/
14 февраля 2017, 17:07 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Защитник Ибрагимов и вратарь Фокин стали игроками «Попрада»

Вратарь Владимир Фокин и защитник Ринат Ибрагимов стали игроками «Попрада».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Текущий сезон Ибрагимов начинал в ХК «Сочи», за который провёл восемь игр, а затем перешёл в «Югру», в составе которой сыграл 13 матчей. Всего за сезон защитник набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». В КХЛ он также выступал за магнитогорский «Металлург», «Сибирь» и «Амур», набрав в общей сложности 87 (23+64) очков в 414 матчах при показателе полезности «+33».

Фокин также в этом сезоне выступал за «Югру», провёл 19 матчей, пропустил 2,38 шайбы в среднем за матч при 92,1% отражённых бросков.
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