Защитник Ибрагимов и вратарь Фокин стали игроками «Попрада»

Об этом информирует официальный сайт клуба.



Текущий сезон Ибрагимов начинал в ХК «Сочи», за который провёл восемь игр, а затем перешёл в «Югру», в составе которой сыграл 13 матчей. Всего за сезон защитник набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». В КХЛ он также выступал за магнитогорский «Металлург», «Сибирь» и «Амур», набрав в общей сложности 87 (23+64) очков в 414 матчах при показателе полезности «+33».



Фокин также в этом сезоне выступал за «Югру», провёл 19 матчей, пропустил 2,38 шайбы в среднем за матч при 92,1% отражённых бросков.