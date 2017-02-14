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14 февраля 2017, 13:38 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Рамо вновь будет работать с Матикайненом — вратарь перешёл в «Пеликанс»

Вратарь Карри Рамо стал игроком финской команды «Пеликанс».

Об этом информируетофициальный сайт клуба.

Рамо покинул фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ, с которым в декабре 2016 года подписал пробный контракт. Пропустивший долгое время после полученного в конце сезона-2015/16 разрыва крестообразной связки финн провёл за «Торонто Марлис» три матча, в которых отразил 88% бросков при 3,8 пропущенных гола за игру.

В финском клубе Рамо будет работать под руководством главного тренера Петри Матикайнена. Вратарь работал с тренером на уровне юниоров, а позже — один сезон в «Авангарде». В составе омской команды Рамо выиграл Кубок Континента, в 2012 году «Авангард» проиграл в финале розыгрыша Кубка Гагарина московскому «Динамо».

«Я очень рад снова играть, и я хочу добиться успеха. Мне знаком клуб и тренеры. Я чувствую себя хорошо», — сказал хоккеист.
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