Доклад: Деятельность большинства шведских хоккейных клубов высшей лиги является убыточной

По словам экспертов, многие команды держатся на плаву лишь благодаря поддержке болеющих за них богатых спонсоров и местных властей.

В сезоне-2015/16 общий оборот играющих в Шведской хоккейной лиге команд составил 1,7 млрд крон (около $190 млн), а убытки оказались равны почти 40 млн крон (около $4,5 млн).

Одна из причин неудовлетворительного финансового положения многих клубов Эстерлинг и его коллега видят в иной коммерческой логике, присущей спорту вообще: опасающиеся перехода в низшую лигу клубы всегда стремятся найти быстрые решения проблем, такие как увольнение тренера и приобретение новых игроков, поскольку болельщики ждут от них обязательно победы в каждом матче. Именно из-за этого, по словам экспертов, от руководителей команд практически никогда нельзя услышать ни о долгосрочной экономической стратегии, ни о том, что «невозможно всегда выигрывать». Вместе с этим Эстерлинг и Бергстен указывают на опасность, когда при заключении новых спонсорских соглашений все получаемые по ним средства тут же уходят на зарплату игрокам, а не аккумулируются для роста капитализации, что также объясняется все тем же порочным кругом: клубы не могут позволить себе перерыв в наборе новых игроков хотя бы на один год из опасения, что ближайшие конкуренты их тогда сразу обойдут, а сами они покинут высшую лигу. Уход же из лиги чреват немедленным сокращением оборота на 20%.

В качестве примера эффективного менеджмента авторы доклада приводят хоккейный клуб «Шеллефтео», который, по их мнению, олицетворяет возможность соединения реалий спортивной конкуренции с благоразумным подходом к управлению.

«У клуба хорошее экономическое положение, он находится вверху турнирной таблицы и одновременно вкладывается в юношеский хоккей, обеспечивая приток новых игроков. Таким образом он несет еще и общественную ответственность», — отмечает Эстерлинг.

Авторы доклада предлагают усилить роль самой лиги в исправлении финансовой ситуации играющих в ней клубов. Так, по их мнению, часть выделяемых лигой средств можно было бы обозначать как целевые, идущие на развитие юношеского хоккея или капитализацию. Если работающим в отраслях экономики компаниям рекомендовано иметь собственный капитал, при котором коэффициент автономии составлял бы 30−35%, то в хоккее этого показателя достигают всего лишь несколько клубов, большинство же пока находятся на уровне 20%.