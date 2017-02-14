Доклад: Деятельность большинства шведских хоккейных клубов высшей лиги является убыточной
СТОКГОЛЬМ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Деятельность большинства шведских хоккейных клубов высшей лиги является убыточной в коммерческом отношении: всю прибыль съедают зарплаты игроков, на которые приходится до 60% клубного бюджета. Об этом говорится в докладе «Самочувствие шведского хоккея», подготовленном экспертами
аудиторско-консалтинговой компании «Эрнст и Янг» (Ernst&Young) Карлосом Эстерлингом и Макаэлем Бергстеном.
По словам экспертов, многие команды держатся на плаву лишь благодаря поддержке болеющих за них богатых спонсоров и местных властей.
В сезоне-2015/16 общий оборот играющих в Шведской хоккейной лиге команд составил 1,7 млрд крон (около $190 млн), а убытки оказались равны почти 40 млн крон (около $4,5 млн).
Одна из причин неудовлетворительного финансового положения многих клубов Эстерлинг и его коллега видят в иной коммерческой логике, присущей спорту вообще: опасающиеся перехода в низшую лигу клубы всегда стремятся найти быстрые решения проблем, такие как увольнение тренера и приобретение новых игроков, поскольку болельщики ждут от них обязательно победы в каждом матче. Именно
В качестве примера эффективного менеджмента авторы доклада приводят хоккейный клуб «Шеллефтео», который, по их мнению, олицетворяет возможность соединения реалий спортивной конкуренции с благоразумным подходом к управлению.
«У клуба хорошее экономическое положение, он находится вверху турнирной таблицы и одновременно вкладывается в юношеский хоккей, обеспечивая приток новых игроков. Таким образом он несет еще и общественную ответственность», — отмечает Эстерлинг.
Авторы доклада предлагают усилить роль самой лиги в исправлении финансовой ситуации играющих в ней клубов. Так, по их мнению, часть выделяемых лигой средств можно было бы обозначать как целевые, идущие на развитие юношеского хоккея или капитализацию. Если работающим в отраслях экономики компаниям рекомендовано иметь собственный капитал, при котором коэффициент автономии составлял бы 30−35%, то в хоккее этого показателя достигают всего лишь несколько клубов, большинство же пока находятся на уровне 20%.
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