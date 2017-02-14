Звено Капризова, Ткачева и Голышева готово к чемпионату мира

— Молодцы, что добились такого результата, причем столь убедительного, — сказал «Известиям» легендарный форвард сборных СССР и России Валерий Каменский. — Идет просмотр ближайшего резерва национальной сборной, Олег Знарок активно проверяет в ходе этого Евротура новичков. Особенно это коснулось Кубка Карьялы и Шведских игр. Думаю, 3−5 человек из этого состава уже способны выступать за сборную на ближайшем чемпионате мира. Их смело можно брать в основу — в зависимости от тренерских задумок по построению команды.

Как и в случае с Кубком Карьялы, тренерский штаб вызвал на шведский этап много новичков — за сборную России дебютировали восемь человек. Особенно выделилась тройка нападения: Владимир Ткачев — Кирилл Капризов — Анатолий Голышев. Это звено забило пять голов. В частности, хет-трик в матче со шведами сделал 19-летний Кирилл Капризов, выступающий за уфимский «Салават Юлаев» и выигравший в январе бронзу молодежного чемпионата мира в Канаде. Анатолий Голышев из екатеринбургского «Автомобилиста» забросил победную шайбу в концовке стартовой игры с финнами. А на счету Владимира Ткачева из «Ак Барса» две голевые передачи.

— Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне, потому что смена поколений должна проходить планомерно, а не резко, — добавил Валерий Каменский. — Этих ребят надо подключать. Во всяком случае, я и до шведского этапа Евротура считал, что не надо паниковать из-за возможного недопуска игроков НХЛ до Олимпиады в Пхенчхане. А сейчас убежден, что нужно работать, создавать команду — талантливых ребят у нас много.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не договорились о том, смогут ли игроки североамериканской лиги уехать в свои сборные на время Игр в Пхенчхане в феврале 2018 года. Таким образом, впервые после зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере соревнования могут пройти без главных звезд мирового хоккея.

— Не думаю, что главным в Швеции было определение игроков, способных играть на чемпионате мира-2017, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Александр Пашков. — Задачей была обкатка хоккеистов, не имеющих солидного опыта выступлений на международной арене. Во всяком случае, говорить об игроках этого состава как о спортсменах, способных выступать на ЧМ, преждевременно. Думаю, каждый из них может выйти на такой уровень, но всех скопом брать в Кельн не стоит. Для этого Знарок должен быть уверен, что эти ребята лучше Дацюка, Шипачева или Белова. Если тренер в этом убежден, можно вводить игрока в состав. Это уже вопрос квалификации штаба, его способности к риску. Потому что ввод новичка на соревнования уровня чемпионата мира — всегда риск с точки зрения результата. Его нужно провести так, чтобы не ставить под угрозу результат сборной на турнире.

По мнению специалиста, Олегу Знарку пока не следует торопиться вводить игроков с Кубка Карьялы и Шведских игр в состав сборной на ближайший ЧМ.

— Думаю, здесь должен быть очень продуманный отбор, — резюмировал Александр Пашков. — Очень нейтральный, независимый от того, в каком клубе люди играют, выступают ли они в России, Европе или НХЛ. Всё будет решаться за 2−3 недели до чемпионата мира, когда тренерский штаб получит всех хоккеистов в свое распоряжение, посмотрит их в контрольных матчах и играх чешского этапа Евротура. Тем более в Чехии можно будет и поэкспериментировать, так как Россия уже обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре.