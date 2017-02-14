Звено Капризова, Ткачева и Голышева готово к чемпионату мира
Сборная России стала победителем Шведских игр и досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете турнира, хотя сборным еще предстоит этап в Чехии. Ранее «Красная машина» выиграла ноябрьский Кубок Карьялы в Финляндии и стала второй на домашнем Кубке «Первого канала» в декабре. По итогам девяти матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая с 12 очками находится на втором месте, уже не сможет превзойти россиян, не становившихся победителями Евротура последние четыре года.
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— Молодцы, что добились такого результата, причем столь убедительного, — сказал «Известиям» легендарный форвард сборных СССР и России Валерий Каменский. — Идет просмотр ближайшего резерва национальной сборной, Олег Знарок активно проверяет в ходе этого Евротура новичков. Особенно это коснулось Кубка Карьялы и Шведских игр. Думаю, 3−5 человек из этого состава уже способны выступать за сборную на ближайшем чемпионате мира. Их смело можно брать в основу — в зависимости от тренерских задумок по построению команды.
Как и в случае с Кубком Карьялы, тренерский штаб вызвал на шведский этап много новичков — за сборную России дебютировали восемь человек. Особенно выделилась тройка нападения: Владимир Ткачев — Кирилл Капризов — Анатолий Голышев. Это звено забило пять голов. В частности,
— Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне, потому что смена поколений должна проходить планомерно, а не резко, — добавил Валерий Каменский. — Этих ребят надо подключать. Во всяком случае, я и до шведского этапа Евротура считал, что не надо паниковать
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не договорились о том, смогут ли игроки североамериканской лиги уехать в свои сборные на время Игр в Пхенчхане в феврале 2018 года. Таким образом, впервые после зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере соревнования могут пройти без главных звезд мирового хоккея.
— Не думаю, что главным в Швеции было определение игроков, способных играть на чемпионате мира-2017, — заявил «Известиям»
По мнению специалиста, Олегу Знарку пока не следует торопиться вводить игроков с Кубка Карьялы и Шведских игр в состав сборной на ближайший ЧМ.
— Думаю, здесь должен быть очень продуманный отбор, — резюмировал Александр Пашков. — Очень нейтральный, независимый от того, в каком клубе люди играют, выступают ли они в России, Европе или НХЛ. Всё будет решаться за 2−3 недели до чемпионата мира, когда тренерский штаб получит всех хоккеистов в свое распоряжение, посмотрит их в контрольных матчах и играх чешского этапа Евротура. Тем более в Чехии можно будет и поэкспериментировать, так как Россия уже обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре.
Чешские игры пройдут в Праге
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