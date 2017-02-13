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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28762187/
13 февраля 2017, 22:23 | Хоккей: Европа | ТАСС

Российские хоккеисты забросили 42 шайбы в матче Европейского олимпийского фестиваля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Турции со счетом 42:0 в своем первом матче на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Официальный рекорд результативности в хоккее был установлен 6 сентября 2008 года в матче отборочного олимпийского турнира среди женских команд, в котором сборная Словакии разгромила команду Болгарии со счетом 82:0. Неофициальный рекорд был установлен в 1987 году, когда хоккеисты команды Южной Кореи обыграли сборную Таиланда со счетом 92:0.

Следующий матч на турнире россияне проведут с командой Франции 14 февраля.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит 12—19 февраля в турецком Эрзуруме.
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Новости Европейского хоккея

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