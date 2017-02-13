«Молодежи из КХЛ очень подходит стиль игры сборной»

Считаю, что если решение возить на Евротур молодой состав — стратегическое, рассчитанное на то, чтобы получше узнать игроков, познакомиться с ними в быту, поставить их в условия, приближенные к уровню чемпионата мира, то оно — совершенно правильное. Это принципиально важно для развития хоккея. Тем более приятно, когда эти ребята не просто приезжают в сборную поиграть, а еще и добиваются побед на достаточно высоком международном уровне.

Все матчи на Шведских играх получились разными, все — непростыми, выигранными в третьем периоде, что тоже немаловажно и очень приятно.

КАПРИЗОВ ПОЛНОСТЬЮ ПОКАЗАЛ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Надо понимать, что можно требовать от 19-летнего хоккеиста, а что требовать рановато. Считаю, что Кирилл полностью показал свой потенциал в национальной сборной. Действительно, он обладает хорошим голевым чутьем, очень многие свои моменты завершает результативно. Отмечу, что это не так просто осуществить в сборной. Хотя бы потому, что в клубе ты ежедневно тренируешься с одними и теми же партнерами, а в новых же сочетаниях сделать это сложнее. Капризов же показал себя с самой лучшей стороны. Он уже обладает главным качеством для форварда.

Грамотно обороняться, ловить шайбы на себя, принимать правильные решения в средней зоне — всему этому можно научиться. Научить же завершать атаки — не так просто, а иногда и попросту невозможно. И это не всегда переносится на более высокий уровень. Кирилл же показал, что он в состоянии оставаться результативным и на уровне национальных сборных. Это важно и для тренеров — ведь на него теперь можно рассчитывать, и для самого Кирилла — самоутверждение сейчас играет большую роль. Если он забивает три гола сборной Швеции, то и он сам, и партнеры, и болельщики вправе рассчитывать на то, что Капризов и в дальнейшем в играх за национальную команду будет результативным и продуктивным.

САМСОНОВ ВЫГЛЯДЕЛ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ФРАНЦОУЗА

Игра, в которой принял участие Самсонов, была очень непростой. Были основания полагать, что нашим игрокам непросто будет провести две игры за два дня. Илья, учитывая все эти обстоятельства, для первой игры за национальную команду, выглядел просто здорово. Ошибки бывают у всех. Вопрос только в том, как ты их перевариваешь во время игры. Даже несмотря на то, что вторая шайба смотрелась как необязательная, не будем забывать, что по сравнению со своим более опытным оппонентом — Францоузом, Самсонов выглядел куда более убедительно. Отразить из 29 бросков 27 — очень неплохой показатель.

Основная задача вратаря — оставлять команду в игре, показывать, что на него можно надеяться. Игру с чехами я смотрел целиком, и у меня ни разу не сложилось впечатления, что Самсонов нервничает. Причем он продолжал играть уверенно даже после того, как пропустил две шайбы.

ДЕБЮТАНТЫ ДЕЙСТВОВАЛИ БЕЗ ЛЯПОВ И ПРОВАЛОВ

Из других дебютов отметил бы Рыкова. В первой игре против Финляндии он хорошо сыграл в концовке при равном счете и вообще очень заметно проявил себя в целом на турнире, что обернулось доверием тренеров. Если учесть, что этот парень еще месяц назад играл за молодежную сборную, то выглядел он весьма неплохо.

Что касается других игроков, то я ожидал большего от Яруллина, но у него из-за травмы весь сезон получился скомканным. Арзамасцев, Мусин выглядели в целом нормально, картины не портили. Но для того, чтобы их вызывали в сборную на регулярной основе, им надо действовать более заметно.

Кручинин в первом матче был активен, но в двух последующих уже не так. Вообще, по кандидатурам дебютантов в сборной у меня вопросов нет. Каждый из них провел Шведские игры без заметных ляпов и провалов.

ЕСЛИ ГОЛЫШЕВА И ТКАЧЕВА ЗАГНАТЬ В ЖЕСТКИЕ РАМКИ, ОНИ БЫ НЕ ИГРАЛИ СТОЛЬ ЯРКО

Попадая в национальную команду, любой нормальный игрок стремиться себя проявить. Это положительно сказывается на заряженности, вовлеченности в игру и в конечном итоге — на результате. И хоккей, в который играет национальная команда — вертикальный, скоростной и в некоторой степени даже открытый. И определенным игрокам такая игра очень подходит. В особенности таким, как Голышев и Ткачев. Они молоды, у них огромное количество здоровья и энергии, у них полно желания себя проявить. Если бы их загоняли в какие-то более жесткие схемы, может, у них бы и не получалось играть столь ярко и быть результативными.

Если вспоминать победный для нас чемпионат мира в Минске, то там тоже было немалое количество вопросов по составу из-за большого количества новых лиц. И они через весь турнир пронесли ту самую заряженность, энергию, отлично движение, с которым соперникам было нелегко справиться. И сейчас нашей сборной противостояли более опытные команды, чем наша. На чемпионате мира нам будет очень важно сохранить нашу скорость и большие объемы движения. Если это удастся, то молодые хоккеисты покажут себя с наилучшей стороны, как и получилось на Шведских играх.

ВЫБОР СОСТАВА НА ЧМ НЕ БУДЕТ СЛОЖНЫМ. КРУГ КАНДИДАТОВ СУЗИТСЯ

Что касается подбора состава на предстоящий чемпионат мира, то я не вижу конфликта ситуации. Матчи победного Евротура показывают, что выбор у тренерского штаба сборной будет очень широкий. С одной стороны, нам есть из кого выбирать. С другой, когда это делают тренеры, то они вынуждены принимать решения где, на какой позиции и с какими игровыми задачами будет использован тот или иной игрок. И тогда уже выбор будет не таким большим, как нам сейчас кажется.

Но самый приятный фактор для всех нас — то, что он, этот выбор, все-таки есть. Мы часто говорим о том, сколько гипотетических сборных могут собрать канадцы или шведы. Но сейчас мы видим, что и у российской сборной появляется выбор, и он достаточно хороший, из игроков, способных решать сложные задачи на международном уровне. При подборе состава на чемпионат мира все будут решать не только игровые составляющие, но и физическая форма, психологические компоненты и многое другое. Сейчас же просто у нас есть возможность выбирать хоккеиста на любую позицию.

Александр ХАВАНОВ.