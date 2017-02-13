Губернатор поддержал заявку Челябинска на проведение матчей Еврочелленджа

«По информации от Федерации хоккея России, Челябинск рассматривается в числе трех городов (вместе с Ярославлем и Казанью) в качестве места проведения матчей Еврочелленджа между сборными России и Франции. Игры предварительно намечены на 10 и 16 апреля текущего года. Правительство Челябинской области поддержит данную инициативу. Матч станет замечательным подарком нашим многочисленным хоккейным болельщикам», — передаёт слова Дубровского Gubernator74.ru



Как уточнил заместитель губернатора Вадим Евдокимов, совместно с руководством ледовой арены «Трактор» создана рабочая группа, которой предстоит решить технические, организационные и финансовые условия проведения матча.