Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв

Победа на Евротуре — вестник успеха на чемпионате мира?

Читая новости о том, что сборная России досрочно выиграла Евротур, можно ненароком перенестись на восемь-девять лет назад. В те времена, когда команда Быкова и Захаркина доминировала в европейском хоккее. В 2008 и 2009 годах сборная России сначала уверенно выигрывала общий зачёт Евротура, а затем добавляла к локальному успеху победу на чемпионате мира. Приятные параллели, не правда ли?



Станет ли победа на Евротура вестником майского успеха — главный вопрос на сегодняшний день. Та уверенная походка, которая была присуща команде Знарка на протяжении всего евросезона, не должна сбиться на хромое ковыляние. К этому просто-напросто нет предпосылок. А вот несколько оговорок всё-таки есть, и связаны они как с внешней средой, так и внутренней — созданной в том числе самим Знарком.



Прежде всего, и на это нельзя закрывать глаза, изменится уровень соперников. Какой бы ни была походка сборная России, пусть даже лунной, как у Майкла Джексона, если другие команды перейдут на галоп — за ними не угнаться. Да, шведы на домашний этап собрали крепкую команду, которая в два раза перебросала сборную России, но «Тре крунур» способны собрать ещё несколько команд из игроков, выступающих в АХЛ и НХЛ. А после ухода из национальной команды Пера Мортса процент отказников должен резко сократиться.

Надо чётко понимать, что чехи, шведы и финны — это хоть и элита мирового хоккея, но не мерило для сборной России. Мы вынуждены мириться с тем, что тон в современном хоккее задают североамериканцы. Уже на групповом этапе в Кёльне нашей команде предстоит помериться силами со сборной США, а в плей-офф велика вероятность встречи с действующими чемпионами мира. Канадцев, будь то финал ЧМ-2015, выставочная игра перед Кубком мира или полуфинал турнира в Торонто, Знарок ещё не обыгрывал.

Мозякин, Ковальчук и Шипачёв — не резерв, а проблема Знарка

Казалось бы, к чему проекция на чемпионат мира, если в Кёльн и Париж поедут совсем другие сборные? Как у нас, так и у шведов с финнами. Мало того что ожидается традиционное усиление из-за океана, так ещё и внутренние резервы исчерпаны не до конца. Даже если допустить, что Александр Овечкин избежит очередного оглушительного провала со своим «Вашингтоном», под рукой у Знарка есть Мозякин и Шипачёв, Белов и Чудинов, Ковальчук и Дацюк. Можно спокойно готовиться к чемпионату мира, лишний раз не оглядываясь на таблицу НХЛ.

То, что сейчас кажется резервом для усиления, на самом деле большая проблема сборной России. Парадокс, но уже не первый раз результат нашей команде приносят вовсе не экс-звёзды НХЛ и даже не те, кто бьёт вечные рекорды внутреннего чемпионата, а боевитая молодёжь. Единственный этап Евротура в этом сезоне, который не поддался сборной России, это Кубок Первого канала с Дацюком и Ковальчуком в составе. А помните, как закончился московский турнир годом ранее? Последнее место, нервы Радулова и Ковальчука, холостые обороты Мозякина…



Мы наконец-то пришли к тому, что на Евротур должны ездить те, кому есть что доказывать. Голодными ведь должны быть не только художники. Тех, кто видел не одну Олимпиаду и выиграл несколько чемпионатов мира, полутоварищеским турниром не возбудить, как ни пытайся. При этом Знарок отошёл от совсем уж абсурдных приглашений вроде вызова на сборы Максима Третьяка. Сейчас в сборную приезжают сплошь лидеры своих клубов, а если кто и проводит неважный сезон, подобно Анатолию Голышеву, в национальной команде преображается.



Если бы всё дело было лишь в мотивации, сборная России могла бы мирно сосуществовать в разных версиях. Одна — для Евротура, другая — для чемпионата мира, третья — для Олимпийских игр. И все довольны. Да только в последнем успехе Знарка есть кое-что, не позволяющее прибегать к такому разделению труда. Камень преткновения — стиль, которого придерживается главный тренер национальной команды. Модель игры, предполагающая много стыков, отборов и скоростной работы, идеально подходит для того состава, что выиграл Шведские хоккейные игры, но отторгает титулованных и заслуженных.

По лекалам «Динамо» и «молодёжки» Брагина

Костяк сборной России в этом сезоне — игроки СКА, ЦСКА, «Локомотива» и «Сибири». Это вовсе неслучайно, и дело даже не в том, что в этих клубах собрались все лучшие, на данный момент, российские кадры. Прежде всего каждая из этих команд — системная, играющая в схожий хоккей с поправками на уровень исполнителей. Это не творческий, и в какой-то мере анархичный, «Салават Юлаев», чьих представителей приходится переучивать на ходу. Стиль игры, к которому в своих клубах привыкли Телегин и Мамин, Санников и Шалунов, Гавриков и Любушкин, когда-то в «Динамо» насаждал сам Знарок.

Команда, которая выиграла в Швеции, а перед этим в Финляндии, способна выдерживать сумасшедшую стыковую нагрузку. Втыкаться, биться — это её стихия. А учитывая, сколько раз российские нападающие убегали в контратаки, в том числе один на один с вратарём, можно даже закрыть глаза на барахлящую позиционную атаку. У любой, даже самой эффективной модели, есть свои побочные эффекты. Травмы, которые когда-то были неотъемлемой частью чемпионского «Динамо», а сейчас перекочевали в сборную, к ним также относятся. Отсутствие звёзд и ровный состав — ещё один штришок, объединяющий московский клуб времён Знарка и сегодняшнюю сборную России.



«Динамо» Знарка — не единственный прототип команды, досрочно выигравшей Евротур. Куда актуальнее сравнение с молодёжной сборной России. То, что Валерия Брагина стали привлекать к работе с национальной командой, а вместе с ним в первую сборную перекочевали Самсонов, Рыков и Капризов, повело за собой системные изменения. Какая главная претензия к Брагину как тренеру «молодёжки»? Он раз за разом отцепляет от чемпионата мира талантливых и индивидуально сильных ребят, которые спустя годы доказывают тренеру его неправоту. Но только решаясь на столь непопулярные меры, Брагину удаётся оставаться самым успешным тренером в мировом молодёжном хоккее. Принося в жертву технарей, он делает ставку на крепкий коллектив, который и выгрызает медали. Не по этому ли пути стоит пойти Знарку?

Заложники стиля и «синдром курильщика»

До недавнего времени Знарок вроде бы привлекал молодёжь, даже выигрывал с ней второстепенные этапы Евротура, но когда нужно было кровь из носу дать результат — всякий раз возвращался к тем самым «титулованным и заслуженным». Это напоминало ситуацию, когда курильщик, пытающийся бросить пагубную привычку, держится, ведёт здоровый образ жизни, но срывается при первом же серьёзном стрессе. Рука к папиросе у Олега Валерьевича тянется то перед домашним этапом Евротура, то перед чемпионатом мира. Мало того что итогам этих турниров обязательно спросят за результат, так ещё и об отсутствии лучшего бомбардира КХЛ любезно напомнят. Теперь к этому списку добавился базовый клуб сборной. Зачем нужно совмещение в СКА, если боевую команду можно собрать из игроков разных клубов, ещё не получивших многомиллионные контракты?



Знарок — заложник не только той системы, что складывается в отечественном хоккее, но и собственного стиля. Он собрал отличную команду на Шведские хоккейные игры, за которой было интересно наблюдать и за которую не стыдно.

Однако разбавив её Мозякиным и Шипачёвым как самыми яркими антиподами тех парней, что защищали цвета сборной на последнем этапе Евротура, есть большой риск потерять фирменный почерк. Когда хотя бы двое-трое игроков из команды играют на чистом льду, с меньшим рвением бегут за бесхозной шайбой и не желают лишний раз вставать на линию броска, вся концепция может пойти прахом. Если в СКА добиваться результата с этими же игроками Знарку удаётся за счёт невысокого уровня соперников, то на международном уровне его модель работает только при условии запредельной самоотдачи.

Отправить эту команду если не на Олимпиаду (что при отсутствии игроков НХЛ не выглядит фантастикой), то на предстоящий чемпионат мира — значит заведомо уступить соперникам в опыте и мастерстве. Решится ли на это Знарок, тем более что в СКА у него есть пара наигранных троек и несколько оглушительно громких фамилий? Это в любом случае риск, но не меньшей ошибкой будет в очередной раз всё переиграть и наступить на знакомые грабли. Если Быкову с Захаркиным для побед на Евротуре нужны были мастера даже в четвёртом звене, но нынешнему рулевому сборной они скорее мешают. В России выросло новое поколение хоккеистов, ещё не пресытившееся победами и при этом способное играть в тот хоккей, который так мил Знарку.