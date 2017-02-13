Форвард добавил, что слышал о хорошее отмосфере в коллективе Олега Знарка.

— Впечатления от сборной отличные, все организовано на высоком уровне, настроение очень хорошее, — приводит официальный сайт КХЛ слова Кручинина. — Удивления не было, но не могу сказать, что сидел и ждал вызова. Просто играл, старался показывать лучшие качества и надеялся, что когда-нибудь вызовут. Молодой состав? Все ребята в своих клубах находятся на лидирующих позициях, поэтому эта сборная не может быть слабой. Да и вызов молодых ребят — это хорошо. Когда еще проверять молодежь, если не на таких турнирах? Тренеры как раз увидят — кто готов играть на таком уровне, а кто — нет. Но я считаю, что у нас собралась хорошая команда.

— С Олегом Знарком вы ранее общались?

— Не общался, мы незнакомы. Говорят, что Знарок очень компанейский, можно сказать — свой мужик. Я не думаю, что ребята это говорят просто так. У него сразу получается создать сплоченный коллектив, настоящую команду.