Алексей Кручинин: Слышал, что Знарок — очень компанейский, свой мужик
Нападающий «Трактора» и сборной России Алексей Кручинин рассказал о своем дебюте в составе национальной команде.
Форвард добавил, что слышал о хорошее отмосфере в коллективе Олега Знарка.
— Впечатления от сборной отличные, все организовано на высоком уровне, настроение очень хорошее, — приводит официальный сайт КХЛ слова Кручинина. — Удивления не было, но не могу сказать, что сидел и ждал вызова. Просто играл, старался показывать лучшие качества и надеялся, что
— С Олегом Знарком вы ранее общались?
— Не общался, мы незнакомы. Говорят, что Знарок очень компанейский, можно сказать — свой мужик. Я не думаю, что ребята это говорят просто так. У него сразу получается создать сплоченный коллектив, настоящую команду.
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