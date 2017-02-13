Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28753429/
13 февраля 2017, 11:51 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Алексей Кручинин: Слышал, что Знарок — очень компанейский, свой мужик

Нападающий «Трактора» и сборной России Алексей Кручинин рассказал о своем дебюте в составе национальной команде.

Форвард добавил, что слышал о хорошее отмосфере в коллективе Олега Знарка.

— Впечатления от сборной отличные, все организовано на высоком уровне, настроение очень хорошее, — приводит официальный сайт КХЛ слова Кручинина. — Удивления не было, но не могу сказать, что сидел и ждал вызова. Просто играл, старался показывать лучшие качества и надеялся, что когда-нибудь вызовут. Молодой состав? Все ребята в своих клубах находятся на лидирующих позициях, поэтому эта сборная не может быть слабой. Да и вызов молодых ребят — это хорошо. Когда еще проверять молодежь, если не на таких турнирах? Тренеры как раз увидят — кто готов играть на таком уровне, а кто — нет. Но я считаю, что у нас собралась хорошая команда.

— С Олегом Знарком вы ранее общались?

— Не общался, мы незнакомы. Говорят, что Знарок очень компанейский, можно сказать — свой мужик. Я не думаю, что ребята это говорят просто так. У него сразу получается создать сплоченный коллектив, настоящую команду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Самый громкий скандал дня

Логинов хотел стать футболистом и рассказал, за кого болеет

Капризов вошел в историю сборной России