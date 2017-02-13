Финальные областные соревнования по хоккею «Золотая шайба» стартуют в Гродно и Лиде

На республиканском и областном уровне «Золотой шайбы» команды разделены на 2 дивизиона. В дивизионе «А» выступают ледовые дружины, представляющие районы, в которых есть ледовые дворцы. С 13 февраля в гродненском Ледовом дворце победителя и делегата на республиканский финал разыграют команды из Лидского района, а также из Ленинского и Октябрьского районов Гродно, в которых выступают хоккеисты 2004−2005 годов рождения.

«С 14 февраля стартует турнир для игроков того же возраста в дивизионе “Б”. В Лиде сыграют представители всех остальных районов области: делегатов на областной финал выявляли на районных и городских турнирах. Всего в них приняли участие свыше 100 любительских команд», — отметил Евгений Надиевский. Областные финалы для старшей возрастной группы (2001−2003 годы рождения) пройдут с 20 по 24 февраля также на базе ледовых арен Гродно и Лиды. Победители турниров представят область на республиканских финалах.

В прошлом году команды из Гродненской области выступили успешно. В младшей возрастной группе дивизиона «Б» чемпионами стали представители Дятловского района. На пьедестал почета поднимались представители Корелического района, завоевавшие «серебро» в дивизионе «Б», и команда Октябрьского района Гродно, на счету которой «бронза» в дивизионе «А».