Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в матче Еврохоккейтура
ГЕТЕБОРГ, 12 фев —
Р-Спорт. Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в заключительном матче шведского этапа Евротура.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Гетерборге, завершилась победой финской команды со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей две шайбы забросил
Финны одержали первую победу на турнире и заняли последнее место. Шведы расположились строчкой выше.
Победителем турнира в Гетеборге стала сборная России, которая досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17.
В нынешнем сезоне Евротура запланировано проведение в апреле еще одного этапа — чешского.
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Виктор Фаст 58:12 (В. Фаст 58:35)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Олли Палола
|03:38
|Йоонас Ярвинен
|07:24
|08:04
|Юхан Рюно (Х. Теммернес, Ю. Эрикссон Эк)
|08:44
|Магнус Нюгрен
|Велли-Матти Савинайнен
|08:44
|Роопе Хинтс
|14:13
|16:01
|Рихард Гюнге
|2-й период
|Микко Коуса
|21:37
|22:19
|Патрик Закриссон
|Велли-Матти Савинайнен (М. Койвисто, Й. Няттинен)
|24:33
|Ярно Кярки (Й. Няттинен)
|33:49
|35:35
|Александер Бергстрем
|3-й период
|Антти Суомела
|45:05
|Микко II Лехтонен
|49:06
|49:14
|Андреас Турессон
|Велли-Матти Савинайнен (С Маннинен)
|49:24
|50:53
|Филип Хольм (Р. Гюнге, Ф. Хендемарк)
|53:21
|Юхан Рюно
|Микко II Лехтонен
|53:21
|54:48
|Андреас Боргман
|Юкка Пелтола
|57:11
|58:35
|Карл Клингберг
Статистика
|16
|Штрафное время
|18
|7
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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