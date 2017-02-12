Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гетерборге, завершилась победой финской команды со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей две шайбы забросил Вели-Матти Савинайнен (25-я и 50-я минуты), еще один точный бросок совершил Ярно Кярки (34). У шведов отличились Юхан Рюно (9) и Филип Хольм (51).

Финны одержали первую победу на турнире и заняли последнее место. Шведы расположились строчкой выше.

Победителем турнира в Гетеборге стала сборная России, которая досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17.

В нынешнем сезоне Евротура запланировано проведение в апреле еще одного этапа — чешского.