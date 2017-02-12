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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28748449/
12 февраля 2017, 21:28 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в матче Еврохоккейтура

ГЕТЕБОРГ, 12 фев — Р-Спорт. Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в заключительном матче шведского этапа Евротура.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гетерборге, завершилась победой финской команды со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей две шайбы забросил Вели-Матти Савинайнен (25-я и 50-я минуты), еще один точный бросок совершил Ярно Кярки (34). У шведов отличились Юхан Рюно (9) и Филип Хольм (51).

Финны одержали первую победу на турнире и заняли последнее место. Шведы расположились строчкой выше.

Победителем турнира в Гетеборге стала сборная России, которая досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17.

В нынешнем сезоне Евротура запланировано проведение в апреле еще одного этапа — чешского.

12.02.2017 17:30 основной раунд: Шведские игры Scandinavium
Швеция 2:3 Финляндия
(1:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Лаури Марьямяки
Вратари
Виктор Фаст 58:12 (В. Фаст 58:35) Микко Коскинен
1-й период
Олли Палола 03:38
Йоонас Ярвинен 07:24
08:04 Юхан Рюно (Х. Теммернес, Ю. Эрикссон Эк)
08:44 Магнус Нюгрен
Велли-Матти Савинайнен 08:44
Роопе Хинтс 14:13
16:01 Рихард Гюнге
2-й период
Микко Коуса 21:37
22:19 Патрик Закриссон
Велли-Матти Савинайнен (М. Койвисто, Й. Няттинен) 24:33
Ярно Кярки (Й. Няттинен) 33:49
35:35 Александер Бергстрем
3-й период
Антти Суомела 45:05
Микко II Лехтонен 49:06
49:14 Андреас Турессон
Велли-Матти Савинайнен (С Маннинен) 49:24
50:53 Филип Хольм (Р. Гюнге, Ф. Хендемарк)
53:21 Юхан Рюно
Микко II Лехтонен 53:21
54:48 Андреас Боргман
Юкка Пелтола 57:11
58:35 Карл Клингберг
Статистика
16 Штрафное время 18
7 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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