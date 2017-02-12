Роман Ротенберг: Штаб олимпийской сборной РФ готов помочь основной команде в апреле

Сборная России в воскресенье в Гетеборге обыграла команду Чехии со счетом 4:2 в матче шведского этапа Евротура и досрочно гарантировала себе первое место в турнире сезона-2016/17. С 10 по 16 апреля российские хоккеисты проведут встречи Еврочелленджа с французами. Сбор национальной команды перед чемпионатом мира начнется по ходу финалов конференций в плей-офф КХЛ, из-за чего все тренеры основной сборной могут быть заняты в своих клубах.

«По месту проведения матчей Еврочелленджа в апреле — это технический вопрос. Зависит от того, где свободное время будет, где еще плей-офф идти будет. Остаться без тренеров в апреле боимся, штаб первой команды плотно работает со штабом олимпийской сборной, он готов, если что помочь. Там есть Олег Браташ, Валерий Брагин, Юрий Бабенко, которого мы планируем подключить еще к работе с юниорской сборной. Мы всегда сможем сформировать штаб, исходя из этих кадров», — сказал Роман Ротенберг журналистам.