Роман Ротенберг: Штаб олимпийской сборной РФ готов помочь основной команде в апреле
ГЕТЕБОРГ, 12 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Тренерский штаб олимпийской сборной России в случае необходимости готов помочь основной национальной команде в апреле на матчах Еврочелленджа, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Сборная России в воскресенье в Гетеборге обыграла команду Чехии со счетом 4:2 в матче шведского этапа Евротура и досрочно гарантировала себе первое место в турнире сезона-2016/17. С 10 по 16 апреля российские хоккеисты проведут встречи Еврочелленджа с французами. Сбор национальной команды перед чемпионатом мира начнется по ходу финалов конференций в
«По месту проведения матчей Еврочелленджа в апреле — это технический вопрос. Зависит от того, где свободное время будет, где еще
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter